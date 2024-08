Carrasco Polo no afloja y sigue puntero con ventaja en el Uruguayo de hockey sobre césped

Old Girls se mantiene tercero al vencer ajustadamente este martes a Biguá por 1-0.

El único gol del partido lo hizo Milagros Algorta que está en la cima de la tabla de goleadoras junto con Guchi Taborda de Náutico.

Milagros Algorta, Old Girls hockey sobre césped Milagros Algorta Foto: Leonardo Carreño

Old Christians es el cuarto. El sábado derrotó 2-1 a Woodlands con anotaciones de Paz Fernández y Giulia Zucchi contra uno de Manuela Barrandeguy.

Por último, Yacht y Old Ivy empataron 1-1 con goles de Manuela Vilar del Valle e Isabel Zanella, respectivamente.

Polo tiene 48 puntos, Náutico 40, Old Girls 39, Old Chritians 31, Yacht 25, Old Ivy 19, Biguá 14, Old Sampa 12, Woodlands 11 y Seminario 10.

Las goleadoras del Uruguayo de hockey sobre césped

1- Agustina Taborda (Náutico) y Milagros Algorta (Old Girls) 11

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) 10

3- Chiara Curcio (Náutico) 9

4- Elisa Civetta (Old Girls) y Belén Barreiro (Old Ivy) 8

5- Manuela Vidal (Náutico), Giulia Zucchi (Old Christians), Justina Arregui (Old Girls) y Janine Stanley (Woodlands) 6