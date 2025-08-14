Cuatro atletas de Cuba son buscados por supuesta deserción en los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay

Integrantes de los equipos de remo de Brasil (i) medalla de plata, Chile (c) medalla de oro y Cuba (d) medalla de bronce, posan en la premiación de la categoría remo ocho masculino, durante los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 en la bahía de Asunción (Paraguay).

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, informó este jueves que buscan a cuatro atletas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos Junior tras una denuncia de su delegación ante la Policía de que los deportistas no volvieron a su hotel este miércoles y agregó que podría ser un caso de deserción del equipo.

"Estos todavía no hicieron ninguna gestión al Conare (Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados), pero en principio esa es la presunción que tenemos", dijo Riera a la radio ABC Cardinal, al referirse a la entidad que otorga los refugios y asilos políticos en el país.

El alto funcionario confirmó que, de todos modos, se ha activado la búsqueda de los deportistas y recalcó que se trataría de cuatro atletas

Según ABC Cardinal, serían tres deportistas de remo y una joven del equipo de balonmano.

Los Juegos Panamericanos ASU2025 comenzaron el 9 de agosto y se disputarán hasta el 23 de este mes, con la participación de más de 4.000 deportistas en 28 deportes y 42 disciplinas.

Deserciones: un problema de décadas para el deporte cubano

La posible deserción este jueves de cuatro atletas cubanos de su hotel de concentración en Asunción, principal sede de los Juegos Panamericanos Junior 2025, es el más reciente episodio de esta clase de acontecimientos que se han dado desde hace más de tres décadas.

Béisbol, el deporte con más deserciones en el pasado

Muchos de los cerca de 800 deportistas que han desertado en las últimas décadas de delegaciones deportivas cubanas han sido integrantes de los equipos de béisbol que representan a la isla en diferentes competencias.

Entre las más famosas deserciones en el béisbol cubano se encuentran René Arocha, Aroldis Chapman, Yoenis Céspedes, José Abreu y Orlando ‘El Duque’ Hernández, quien escapó de Cuba en una balsa en 1997.

El boxeo también ha sido muy afectado

El boxeo cubano, que ha dado figuras como el legendario Teófilo Stevenson, también ha sufrido el golpe de este particular fenómeno.

Figuras como Guillermo Rigondeaux, Odlanier Solís, Yuriorkis Gamboa, Yan Barthelemy, Andy Cruz, Yoenlis Hernández y Osvel Caballero se ven entre los nombres que han dejado las filas cubanas por diferentes motivaciones.

Otros deportes impactados

Con vistas a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, las deserciones afectaron tanto a los equipos cubanos que no pudieron clasificarse a la competición en la capital británica.

En el caso del atletismo, deportistas de élite como Jordan Díaz y Yulenmis Aguilar -que adquirieron la nacionalidad española-, Pedro Pablo Pichardo -nacionalizado portugués-, Andy Díaz -italiano- y Yaimé Pérez han resuelto dejar la isla por diferentes motivos.

Paraguay y deserciones de otros países

La nación suramericana ya fue escenario en el pasado de deserciones de deportistas de otros países.

En 2018, el club de rugby paraguayo San José aseguró que había "apadrinado" a tres jugadores venezolanos que decidieron quedarse en el país y jugar para este equipo al término del campeonato Sudamericano sub-20 que se jugó en Asunción entre el 8 y el 14 de abril, según explicó a Efe Gustavo Borgoñon, directivo del club.

Borgoñon destacó que los tres jugadores "ya se están entrenando" con el resto de sus compañeros como nuevos integrantes del equipo, pero que todavía no tienen la ficha oficial para disputar partidos por su condición legal en el país.

Los jugadores habían acudido a Paraguay a disputar el sub-20 con la selección de Venezuela en calidad de turistas, ya que el país suramericano permite una estadía de 90 días en esa situación.

