El Everest mostró sus dos caras: el récord mundial femenino de ascenso y la muerte de un alpinista

El escalador nepalí Lhakpa Gelu Sherpa ostenta el récord masculino de ascensión más rápida al Everest, alcanzando la cima en 10 horas y 56 minutos en 2003.

Lama es también guía y socorrista, un trabajo que implica volar mientras cuelga de una cuerda para ayudar a sacar a los alpinistas heridos cuando el terreno es demasiado peligroso para que los helicópteros aterricen.

Ha escalado algunos de los picos más altos del mundo, incluidos el Manaslu, el Cho Oyu, en los Himalayas.

"Ella es muy valiente y decidida, y entrenó duro para llegar a la cima", contó su compañera alpinista Maya Sherpa.

"Su récord es una inspiración para otras escaladoras nepalíes", añadió.

April 24, 2018 shows Nepali mountaineer Phunjo Lama posing for photos at an Everest base camp in the Mount Everest region of Solukhumbu district in eastern Nepal. Nepal's Phunjo Lama smashed the record on May 23, 2024 for the fastest ascent of Everest by

Phunjo Lama

Foto: AFP