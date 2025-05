El gesto obsceno de Yuki Tsunoda a Franco Colapinto durante la práctica del Gran Premio de Imola; mirá el video

Con el correr de las vueltas se fueron marcando las mejoras de Colapinto en los distintos sectores de la pista , aunque todavía está conociendo al auto y fue probando distintas configuraciones y no apretó del todo, alcanzando un ritmo de carrera. Sin embargo, por otro lado, el argentino fue víctima de un gesto obsceno por parte de otro piloto.

En ese momento, Tsunoda levantó el dedo mayor de mano, haciendo referencia al gesto de "fuck you" señalando al argentino por obstaculizar su camino. Vale remarcar que el coche de Colapinto apareció en el camino del Tsunoda, pero los movimientos fueron involuntarios y no quiso obstaculizarlo ya que justo se encontraba en una curva.

Colapinto se prepara para debutar con Alpine

El piloto argentino afrontará su primera carrera en la temporada 2025 de la Fórmula 1, luego de reemplazar al australiano Jack Doohan, quien fue relegado de su puesto tras concretar malos resultados y quedó en el rol de reserva. El piloto de 21 años debutará con Alpine como titular en un circuito que le sienta muy bien, pues allí venció en la Fórmula 3 y Fórmula 2.

Lo que queda del fin de semana

Culminada la FP1, se llevará a cabo la segunda tanda de entrenamientos libres a las 12:00 horas, siendo lo último del día viernes. El sábado 17/5 tendrá lugar la FP3 a partir de las 7:30 am y posteriormente la clasificación, a las 11:00 am. Ya el domingo 18, se disputará el Gran Premio de Emilia-Romagna, la carrera, a las 10:00 am.