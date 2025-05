Fórmula 1: McLaren dominó la primera práctica en el debut de Franco Colapinto con Alpine

Colapinto, nacido hace 21 años en Pilar (Buenos Aires) y que ya disputó las últimas nueve pruebas del curso pasado -con Williams- regresa a la F1 en este Gran Premio, sustituyendo en Alpine al australiano Jack Doohan.

El argentino repitió 21 veces el trazado de Imola y, en su mejor vuelta, con gomas blandas, se quedó a 828 milésimas de Piastri.

La agenda de Franco Colapinto

Culminada la FP1, se llevará a cabo la segunda tanda de entrenamientos libres a las 12:00 horas, siendo lo último del día viernes. El sábado 17/5 tendrá lugar la FP3 a partir de las 7:30 am y posteriormente la clasificación, a las 11:00 am. Ya el domingo 18, se disputará el Gran Premio de Emilia-Romagna, la carrera, a las 10:00 am.

FUENTE: EFE