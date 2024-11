El karting uruguayo lamentó su primer accidente fatal y no da crédito a lo que le pasó a Álvaro Guerreros, el piloto fallecido que era "amigo" de todos

“No es un deporte que cobre vidas, sí es de alto riesgo y te podés pegar tremendo golpe y quedarte con machucones, pero no despedirnos de una vida”, comentó a Referí.

El vicepresidente de la FUK explicó detalladamente qué fue lo que ocurrió en la carrera de San José y también cómo se activaron los protocolos y se le dio atención a Guerreros.

karting UY.jpg Karting en Uruguay FUK / Pablo RG Fotos

“El kart se le trabó en la pista y se dio vuelta”, contó. “En el karting, una de las medidas de seguridad que tiene es que el piloto tiene que salir despedido del auto. Eso funcionó y salió como tenía que salir. El tema es que el kart en el segundo giro que da, se lo encuentra y lo presiona contra el piso”, explicó.

En la FUK consideraron que fue un "accidente normal", como ocurren tantos en sus competencias. “Fue en la curva más lenta de todo el circuito y venía disputando posición, eran tres que se estaban disputando un lugar y no hubo un choque, apenas se tocaron las cubiertas, pero fue suficiente para que el kart se atravesara y el grip de las gomas hiciera que se trabara y girara el kart. Esa es la realidad del accidente”, señaló Sodano.

Los karts de competencia pueden llegar a los 100 kilómetros por hora en el final de las rectas. “Y el accidente fue en una salida de curva a 40 kilómetros por hora. Para lo que es el karting, fue un accidente muy lento. Hemos tenido accidentes espectaculares, que los ven en todo el mundo, que los karts vuelan y se dan vuelta, y nunca pasa nada”, detalló.

El directivo mencionó que el accidente fue en la parte más lenta del circuito, donde normalmente los coches que quedan enganchados se apagan porque no tienen velocidad para traccionar. “Es una parte muy trabada, la salida de la S del Autódromo de San José, que todos los que conocemos esto, estábamos hablando ayer y hoy entre 180 pilotos que nos juntamos, pensamos y buscamos, y no hay nada. Mirás la cámara del evento y no hay nada”.

Las medidas de seguridad “funcionaron todas”, agregó Sodano. “Cuando hay un accidente y queda un coche comprometido en pista, o el piloto, en el momento los comisarios sacan bandera roja, que eso para la carrera. Los autos tiene que disminuir totalmente la velocidad y parar en la grilla de sentencia, no se sigue girando. Se sacó bandera roja en el momento del accidente y al minuto la ambulancia estaba atendiéndolo en pista”.

Lo que le pasó a Guerreros

“Él lo que tuvo fue la desgracia de que recibió un golpe en la parte del abdomen, en la parte blanda, lo que le generó una lesión interna”, explicó Sodano.

La atención en pista duró seis minutos y luego fue trasladado. “Al hospital llega consciente, siempre estuvo consciente, con dolor abdominal. El tema fue que tuvo una ruptura del hígado y empezó con mucho sangrado interno. Por eso lo intervienen quirúrgicamente, pensando que era el bazo, que estaba sano, y lo que tenía era rotura de la vena cava superior”.

“Llevó un trabajo médico muy grande. La atención del Sanatorio de San José fue espectacular, pero la lesión que se generó fue irreparable”, sostuvo el vice de la FUK.

Sodano y la comunidad del karting siguen sin poder dar crédito a lo ocurrido. “En la parte de seguridad funcionó todo como tenía que funcionar”, comentó. “Me gustaría decir que hubo una falla para poder corregir y que no nos pase esto, pero en accidentes que tenemos en la historia del karting, en 35 años de karting, que en todos los años en cada congreso mejoramos la parte de seguridad y demás, jamás tuvimos que lamentarnos de perder una vida”, expresó. “Uruguay es primero en karting en Sudamérica, la primera pista de karting en Sudamérica es la de San José, donde fue el accidente que tuvo Álvaro Guerrero”.

“Falla no hubo”, comentó el vice de la FUK. “Lo que hay es una vida perdida. Cuando hay una vida perdida, decís, 'decime que hay una falla para trabajar sobre ella'. Si tuvieras una falla, tendrías un por qué. Pero acá no hay por qué. En este caso no hay una falla”.

La posibilidad de que haya habido una maniobra antideportiva también fue descartada tras ver las cámaras. “El vuelco es cuando él (Guerreros) encuentra una ventana y mete el auto ahí buscando una posición, hace una tijera, se pellizcan las cubiertas, se monta y vuelca. No es que hay una maniobra ni riesgosa ni antideportiva, quizás si el auto hubiera doblado un milímetro más a la izquierda no volcaba”, expresó Sodano.

Padre de familia y formado en los fierros

“Alvarito tenía 39 años”, mencionó Sodano. “Casado, padre de familia, dos hijas... Familia de los fierros, de las carreras. Yo tengo 41 años y lo conozco desde los 16 y el padre hacía años que estaba en las carreras”.

Su padre es un tornero de prestigio y reconocido en el mundo automovilístico, donde compitieron en plataformas y en velocidad en tierra.

“No era una persona que recién conocía el deporte”, destacó Sodano sobre el piloto fallecido, quien durante cinco años había corrido en plataformas y en los últimos cinco se había dedicado a la pista en kart. “Es una familia de esencia de carreras, el padre corría como corría él”.

“Es un momento duro para la familia del karting y mañana pensaremos en seguir mejorando. No hay una explicación evitable a poder dar vuelta esta situación”.

“No es un deporte que cobre vidas”

Sodano afirmó que este es el primer accidente fatal en el karting uruguayo y es uno de los pocos que hay en el mundo. “No es la naturaleza de este deporte”, comentó. “Te podés quebrar un brazo, una clavícula, una pierna… Es un deporte de alto riesgo, para correr sacás una licencia federada y el estudio médico que te hacés es para deporte de alto riesgo. Pero no es un deporte que cobre vidas”.

“Lo que tenemos acá es una fatalidad fuera de la naturaleza de este deporte”, agregó. “Te puedo nombrar algún accidente de karting que haya cobrado vidas y hay uno en Argentina en Baradero en el año 2011 y después no sé si hay algún otro en Europa de hace muchos años atrás”.

“Y en Uruguay somos un promedio de entre 180 a 230 pilotos que corremos todos los meses. Y en 35 años. Si multiplicás la cantidad de veces que podríamos haber tenido fatalidades, no existe, no tiene precedentes esto”, agregó.

El karting es la escuela de iniciación para los pilotos, por todas las enseñanzas que les brinda. “Los pilotos de Fórmula 1 para llegar a manejar a 350 kilómetros por hora con 18 o 20 años como manejan, tienen su vida en el karting. El karting es el que te da los reflejos, el control de gravedad que terminás teniendo en la pista, la experiencia y el aprendizaje”.

Niños de cuatro o cinco años comienzan en el deporte con sus primeros giros en pista. “Mi hijo tiene hoy 11 años y gira en karting hace tres años”, indicó.

Con respecto a la seguridad de los karts, cuentan con protecciones laterales, que se llaman pontones, que impiden que una cubierta llegue a engancharse con la de otro auto. Es un plástico que va en los costados, entre la rueda trasera y delantera. “Generalmente cuando un auto toca ahí, el auto se mueve con el empujón”, explicó Sodano. “Y cuando las dos cubiertas se tocan, ahí los karts saltan, porque una goma se trepa a la otra por la inercia en la que va girando y generalmente saltan y se cruzan, pero no que pase esto de que termina volcando”.

Los coches cuentan con chasis homologados por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) con una licencia mundial. Y el sistema de eyección de la butaca del piloto se aplica cuando el coche llega a cierto ángulo de inclinación, en riesgo de vuelco, para que salga despedido. “Tiene que salir despedido. Es como cuando al piloto de motos le enseñan a que suelten la moto y volar cuando hay un accidente. Esto es lo mismo: el kart te despide, es una medida de seguridad”, explicó Sodano.

“Eso está diseñado por la FIA de esa manera, no es que yo doblo cuatro caños, le pongo cuatro ruedas y un motor y corro”, agregó.

Además de los coches, los pilotos deben tener toda su indumentaria en regla, lo que lleva a un presupuesto importante en materia de seguridad. En ese aspecto se incluyen protectores el costillar, botas y cascos homologados, mameluco, guantes. Y la pista también cumple con varios protocolos, como las defensas de goma, salidas de escape y ambulancias con personal capacitado.

“Estamos totalmente destrozados”

La FUK trabaja en todos esos aspectos de seguridad con los pilotos y con sus clubes afiliados, en congresos año a año y también cuando hay actividad en pista.

Por eso, al no notar una falla en los protocolos, siguen sin poder creer lo ocurrido. “En el mundo hay millones de pilotos de karting y en este deporte no se lamentan vidas”, dijo Sodano. “Nosotros estamos lamentando una vida en este momento y la respuesta a por qué la estamos lamentando es la desgracia misma, porque no hay una explicación. Hemos evaluado las cámaras, la pista, los karts, y hoy no hay una falla en la que diga 'acá está el tema por el cual hoy perdimos Álvaro Guerrero'”.

“Estamos totalmente destrozados todos en la familia del karting”, comentó. “Perdimos a un amigo, a un compañero, a una persona muy querida y respetada en el ambiente. Se nos fue una persona muy importante en la Federación. Todos los pilotos son importantes, cada uno tiene su personalidad, y la personalidad mágica de Álvaro Guerrero era una de esas personas que siempre alegraba la fiesta, él con su nariz fina y puntiaguda, sus dientes blancos y su sonrisa que te encandilaba, siempre te contagiaba en todo y siempre estaba con humor”, concluyó Sodano.