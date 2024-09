El olímpico Eric Fagúndez lidera la selección uruguaya de ciclismo que disputará el Mundial de Zurich

Ahí Rondán seleccionó a Ciro Pérez, defensor del equipo italiano MG.K VIS Color for Peace, y en elite a Thomas Silva, defensor de Caja Rural Real Seguros de España.

Pérez participó el miércoles del Giro della Toscana y no pudo completar la prueba tras sufrir una caída de la cual se pudo recuperar pero que lo dejó muy sentido.

"Un Mundial es lo mejor que hay en el ciclismo, representar a Uruguay es hermoso, así que estoy a tope", comentó Pérez al portal Chicos las Pelotas.

Hasta los ubicados en el 30º lugar del ranking se les permite llevar una selección de cuatro ciclistas.

Los que no aprovechan todos los cupos favorecen a los que vienen detrás y al estar Uruguay 31º, pudo llevar a otro ciclista categoría elite, y ahí Rondán seleccionó al olímpico Eric Fagúndez, defensor de BH Burgos de España.

Fagúndez también corrió el miércoles el Giro della Toscana pero no pudo completar el exigente trazado de 182,8 kilómetros.

"En mujeres no teníamos cupo por estar lejos en el ranking, pero en este caso la UCI abre la posibilidad a países pequeños lo que nos permite llevar a una ciclista junior, Florencia Revetria y otra elite, Agustina Reyes".

En Zúrich todos participarán de la prueba de ruta.

Rondán viajará a Zúrich el domingo 22 de setiembre junto con Revetria la única radicada en Uruguay ya que los demás están en Europa. Reyes defiende a Matos Mobility de Portugal y el fin de semana disputó la Makumezko Gipuzkoako Itzulia en el País Vasco, en categoría sub 23, sin correr la tercera y última etapa.

Revetria será la primera en competir, el jueves 26 de setiembre, en la mañana de Suiza.

A la hora de analizar las carreras que se vendrán en el Mundial, Rondán dio sus impresiones: "Estamos bien retirados de la cabeza de los pelotones europeos, pero tenemos corredores en Europa disputando carreras en continentales y tienen oportunidad de sumar bastantes carreras importantes; acá en Uruguay son distintas las temporadas, en cuanto a calendario estamos desfasados".

"Hasta cuatro días antes del Mundial, los uruguayos estarán en competencia. Fagúndez y Pérez sigue en Italia, Silva tiene competencia y Agustina no tiene vueltas pero sí carreras de un día", comentó el DT.

"Florencia está entrenando sola en Uruguay, sería lindo que finalizase la carrera a mitad de tabla, sería algo muy bueno teniendo en cuenta que va sin carreras previas. En elite Agustina está preparada para terminar el Mundial, una prueba donde todos se juegan todo, pero ella está para poder verla en carrera".

"En junior Ciro está en buen estado de forma, viene con buenas carreras, es su primer año sub 23, algo que Europa es muy duro y más en Italia, pero va mejorando, hace puestos, no de honor, pero está para hacer un digno Mundial. Los dos elites están en buen nivel, teniendo en cuenta que en el Mundial nos vamos a encontrar con la totalidad de los mejores del mundo. Son corredores capaces de meterse en corte y de terminar la carrera. Hacía años que no se terminaba una carrera en los Juegos Olímpicos y Eric la terminó en un puesto muy bueno para Uruguay (55º)".

Las distancias de las pruebas en el Mundial de ciclismo

Elite masculino: 273,9 kilómetros, domingo 29 de setiembre

Elite femenino: 154,1 kilómetros, sábado 28 de setiembre

Junior masculino: 127,2 kilómetros, jueves 26 de setiembre

Junior femenino: 73,6 kilómetros, jueves 26 de setiembre

"El terreno no es de tramos largos pero sí de mucho sube y baja, lo que genera mucho desgaste para los finales de carrera, como lo fue en París 2024; va a hacer mucho daño, se corre en carreteras sinuosas no en autopista, pero tenemos muchachos bien carrereados", analizó Rondán.

En varones, habrá un acumulado de 4.470 metros de altitud. Este será el circuito:

Elite masculina.jpg Circuito masculino UCI

"Llevamos un año de mucho trabajo, viajando, consiguiendo cuotas. No estamos yendo a grandes eventos por invitación sino por el mérito de corredores, por eso estamos contentos y siempre pedimos más", concluyó.