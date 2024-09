Excelente actuación de Thomas Silva que emuló a Richard Carapaz en una prueba de ciclismo en Italia

"Sabíamos que al final la carrera se estaba haciendo un poco peligrosa por la lluvia y el circuito urbano, y hubo mucha pelea por la posición para afrontar la última subida. Ya después tuvimos que estar ahí en el muro y pudimos estar en un segundo grupito detrás de Hirschi. Sabíamos que la bajada era muy peligrosa, ya la habíamos reconocido el día de antes, y sabíamos que teníamos que asumir un poco de riesgo. Dentro del último kilómetro la verdad es que me venía acercando mucho a Hirschi y al final me quedé cerca, pero me voy muy contento por este segundo puesto y por el trabajo de todo el equipo”, declaró Silva, de 23 años y que desde 2023 defiende al Caja Rural.

Esta fue una de sus mejores actuaciones internacionales. En julio había sido 2º en el Tour de Qinghai Lake, en China, en competencia de ocho etapas.

El Gran Premio Industria y Artigianato-Larciano se disputa a nivel profesional desde 1977 y el último sudamericano que hizo un podio fue el ecuatoriano Richard Carapaz.

Campeón del Giro de Italia en 2019, segundo en la Vuelta de España de 2020 y tercero del Tour de Francia 2021, Carapaz fue el campeón olímpico de Tokyo 2020.

Cuando fue segundo en Larciano el ganador resultó el británico Adam Yates.

Esa edición tuvo la particularidad de ser la única de la historia que tuvo a dos sudamericanos en el podio ya que tercero entró el colombiano Rigoberto Urán.

Carapaz se metió así en la historia grande del ciclismo. Este podio de Thomas Silva, joven y con gran proyección, ratifica su valía y por qué está en un equipo tan prestigioso de España.