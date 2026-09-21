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El piloto uruguayo Gastón Irazú se consagró por adelantado campeón de la Fórmula 4 US Championship

Defendiendo a Champagne Racing, el uruguayo ganó las dos carreras del fin de semana en Virgina y se llevó el título del año en el automovilismo estadounidense

21 de septiembre de 2026 16:48 hs
Gastón Irazú campeón de la F4 EEUU

El piloto uruguayo Gastón Irazú (Champagne Racing) ganó las dos carreras del fin de semana en Virginia International Raceway y se consagró campeón de la Fórmula 4 US Championship a falta de una fecha y tres carreras para el cierre de la temporada 2026 de esta competencia del automovilismo estadounidense.

El de este domingo fue su noveno triunfo en el año.

El que acaba de conseguir es su tercer título en Estados Unidos, tras los conquistados en 2024 y en 2025.

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En la carrera del domingo, Irazú largó cuarto y cedió la punta al comienzo ante Zach Fourie, su principal rival por el título. Una vuelta después, Fourie se despistó y cayó al noveno puesto. El uruguayo pasó a comandar la carrera y, con dos Safety Car de por medio, defendió el primer lugar en el relanzamiento final y cruzó la meta primero.

Volverá a competir a mediados de octubre en Barber Motorsports Park, en Birmingham (EEUU).

Esta fue la charla de Irazú en Quedó Picando la semana pasada antes de viajar a EEUU:

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