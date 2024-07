El torneo de tenis de Wimbledon sufrió este lunes una inesperada baja por lesión

"No sientes como que estés lesionada. Si me das pesas, las puedo levantar, pero si me dices de sacar, me va a doler. Hice un escáner y lo hemos probado todo, también mucha rehabilitación y tratamiento, pero aún confío. Como alguien que ha luchado con muchos dolores en el pasado, aún tengo esperanzas", añadió la bielorrusa.