Iga Swiatek ganó la final del Masters 1000 Roma contra Aryna Sabalenka y es favorita en Roland Garros

Swiatek es la primera jugadora desde la estadounidense Serena Williams en 2013 en lograr encadenar títulos en Madrid y Roma, las dos grandes citas sobre tierra batida antes del Grand Slam parisino.

18/05/2024.- Iga Swiatek of Poland celebrates after winning her women's final match against Aryna Sabalenka of Belarus at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 18 May 2024. (Tenis, Bielorrusia, Italia, Polonia, Roma) EFE/EPA/ETTORE FERRARI.jp