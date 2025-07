"Ese era su deseo": abandonan búsqueda para recuperar el cuerpo de la campeona olímpica Laura Dahlmeier por la peligrosidad de la montaña, tal como era su voluntad en un caso así

La antigua campeona había expresado "claramente por escrito que, en una situación así, nadie debía poner en riesgo su vida", recordó su agencia, que precisó que su familia se reservaba la posibilidad de organizar un intento de recuperación del cadáver "en una fecha posterior".

This handout photograph taken on June 29, 2025 and released by Shipton Trek and Tours Pakistan shows German double biathlon champion Laura Dahlmeier (L) posing for photographs with her mountaineering partner Marina Eva (R) alongside tour operator Muhammad

La séptuple campeona del mundo y doble campeona olímpica de biatlón, de 31 años, falleció el lunes a causa de una caída de piedras a 5.700 m de altitud cuando atacaba el ascenso al pico Laila, una montaña de la cadena del Karakoram (norte de Pakistán)

"Vi a Laura siendo golpeada por una enorme piedra, después se estrelló contra el muro. Y desde entonces no dio la menor señal de vida", contó a la prensa su compañera de cordada, Marina Krauss.

Los servicios de socorro consideran que la campeona falleció "del golpe" en el acto el mismo lunes.

HOCHFILZEN (Austria), 30/07/2025.- (FILE) - Laura Dahlmeier of Germany is on her way to take the second place in the women's 7.5km Sprint race at the IBU Biathlon World Championships in Hochfilzen, Austria, 10 February 2017 (re-issued 30 July 2025). Laura

Laura Dahlmeier

Foto: EFE