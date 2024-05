Iara Grosso elegida en el equipo ideal del Sur Centraomericano femenino de handball

Los uruguayos no tuvieron un gran rendimiento en la competencia. Goes se ubicó en el séptimo puesto tras ganar un par de partidos mientras que Scuola Italiana fue noveno y terminó en el último lugar, ayuno de victorias.

A Scuola Italiana ya lo había defendido en los dos últimos torneo Sur Centroamericano y la entrenadora Daniela Mata no dudó en llamarla para llevarla como uno de los refuerzos especiales del equipo.

La valoración del torneo de Scuola Italiana

"Scuola me recibió muy bien, tienen un re lindo grupo humano, tenía curiosidad por la forma de trabajar de Dani y fui para ver qué podía aprender y estuvo buenísimo porque me gustó mucho la intensidad con la que entrenan y los objetivos que se plantean. No hay nada más lindo que el roce internacional, competir con los mejores equipos de otros países y me encantó la exigencia que nos podíamos plantear para jugarle a equipos que sabemos que tienen realidades muy diferentes", contó Grosso a Referí.

"Me pareció súper desafiante viajar con un plantel muy joven, golpeado por muchas lesiones y otras que se retiraron. Fueron a darlo todo y creo que esa experiencia le va a servir al equipo para el Federal", agregó la contadora de profesión.

"El problema que tuvimos fue meter goles, la defensa rindió porque los rivales nos metieron pocos goles. Creo que fue un tema de confianza de jugadoras muy jóvenes a las que todavía les falta creerse que pueden pasar a las defensas de los otros equipos. El resultado deportivamente no fue nada bueno, pero en lo humano lo vi súper bien al grupo", contó Grosso, exjugadora de selección uruguayo y con pasajes por el balonmano de España.