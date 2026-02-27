La dura sanción que recibió el tenista argentino Leonardo Aboian por amaño de partidos

El tenista argentino Leonardo Aboian fue suspendido por un periodo de seis años y nueve meses por haber amañado partidos del circuito masculino, anunció este viernes la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA por sus siglas en inglés).

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Aboian, de 27 años, admitió haber amañado ocho de sus propios partidos de individuales y dobles en torneos del ITF World Tennis Tour y del circuito Challenger de la ATP entre 2018 y 2025", informó la ITIA en su comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/itia_tennis/status/2027381906380095644&partner=&hide_thread=false Argentinian tennis player Leonardo Aboian has been suspended for a period of six years and nine months after admitting to 30 breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.https://t.co/HlnE84Rd0F pic.twitter.com/ISqoDdjbc4 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) February 27, 2026 El jugador admitió todos los cargos de la ITIA, incluidos facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pagos por no rendir al máximo y no informar de intentos de corrupción, precisó la instancia, que añadió que el tenista aceptó la sanción y renunció a una apelación.

Aboian, que llegó a ser el número 229 del ranking ATP en abril de 2025, también fue multado con 40.000 dólares, de los que 25.000 quedan en suspenso, concluyó la ITIA, un organismo independiente creado para salvaguardar la integridad en el tenis profesional.

FUENTE: AFP