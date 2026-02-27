Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / TENIS

La dura sanción que recibió el tenista argentino Leonardo Aboian por amaño de partidos

El tenista argentino Leonardo Aboian fue suspendido por Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) por arreglar partidos

27 de febrero 2026 - 13:05hs
Leonardo Aboian

El tenista argentino Leonardo Aboian fue suspendido por un periodo de seis años y nueve meses por haber amañado partidos del circuito masculino, anunció este viernes la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA por sus siglas en inglés).

"Aboian, de 27 años, admitió haber amañado ocho de sus propios partidos de individuales y dobles en torneos del ITF World Tennis Tour y del circuito Challenger de la ATP entre 2018 y 2025", informó la ITIA en su comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/itia_tennis/status/2027381906380095644&partner=&hide_thread=false

El jugador admitió todos los cargos de la ITIA, incluidos facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pagos por no rendir al máximo y no informar de intentos de corrupción, precisó la instancia, que añadió que el tenista aceptó la sanción y renunció a una apelación.

Aboian, que llegó a ser el número 229 del ranking ATP en abril de 2025, también fue multado con 40.000 dólares, de los que 25.000 quedan en suspenso, concluyó la ITIA, un organismo independiente creado para salvaguardar la integridad en el tenis profesional.

El delantero del Real Madrid, Vinicius, acusa al argentino Prestinianni del Benfica de racista. 
CHAMPIONS LEAGUE

Otra vez en la polémica: Vinicius acusa de racismo al argentino Prestianni después de una celebración burlona ante la multitud del Benfica

Mauricio Vera de Boston River contra Ñublense por Copa Libertadores de América
NACIONAL

Nacional está cerca de cerrar la llegada de Mauricio Vera tras la salida de Christian Oliva, y se interesó en otro volante argentino

FUENTE: AFP

Temas:

argentino tenis ATP

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones
DERECHOS DE TV

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones

Sebastián Sosa de Juventud celebra un gol en el partido de la Copa Libertadores entre Guaraní 
COPA LIBERTADORES

Los millones que ya ganó Juventud de Las Piedras y los que puede llegar a sumar en caso de seguir en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

Cristian Olivera
RECLAMO

El TAS condenó a Rentistas a pagarle a Defensor Sporting una importante suma por el pase de Kike Olivera de 2020

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos