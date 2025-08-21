Dólar
AUTOMOVILISMO

La piloto uruguaya Maite Cáceres vuelve a pista en Estados Unidos este fin de semana; mirá cómo seguir la competencia

La piloto uruguaya volverá a las pistas este fin de semana con la sexta fecha de la Mazda MX-5 CUP que se correrá en el autódromo de Alton, Virginia, Estados Unidos

21 de agosto 2025 - 12:26hs
La piloto uruguaya Maite Cáceres volverá a las pistas este fin de semana con la sexta fecha de la Mazda MX-5 CUP que se correrá en el autódromo de Alton, Virginia, Estados Unidos, con su Mazda MX-5 que pone en pista el equipo Rafa Racing.

La joven fernandina de 23 años se enfrenta a un autódromo sinuoso de 5.260 metros y 16 curvas donde el tiempo de vuelta está por encima de los dos minutos.

Cáceres vuelve a la acción tras el largo receso de la categoría, en el que estuvo enfocada en acciones con su equipo, entrenamiento físico, simulador y algo de karting.

Su programa deportivo en la monomarca Mazda MX-5 CUP venía en alza y la joven fernandina espera este fin de semana poder volver a ratificar ese avance y colocarse con firmeza en el medio del pelotón para desde allí proyectarse.

Los entrenamientos serán decisivos para poder aclimatarse rápidamente al auto y además, tomarle el pulso a una nueva pista para ella.

Garra uruguaya en una categoría mixta

Los coches de la Mazda MX-5 CUP tienen distintos rendimientos y velocidades según los circuitos.

En la primera fecha, en Daytona, en uno de los tramos del ovalo llegaron a alcanzar velocidades de 260 kilómetros por hora, pero en cualquier pista, como en la de Virginia este fin de semana, el promedio es de entre 140 y 150 km/h, con zonas en las que llegan a 200 km/h.

Las carreras suelen ser muy disputadas, parejas y competitivas, con pilotos que corren desde hace dos o tres años en la categoría, y que en cada prueba deben saber esperar su momento y utilizar la succión, ya que los coches son muy parejos.

Entre ellos, en una disciplina mixta, está Maite Cáceres, quien le pone garra y no se achica ante sus rivales masculinos en una grilla con unos 30 coches.

Así es la Mazda MX-5 CUP:

Embed - 2025 IMSA Whelen Mazda MX-5 Cup at CTMP | Race 1 | Ontario, Canada

Cronograma de Maite Cáceres en Virginia:

Viernes 22 de agosto – 10:55 Primer Entrenamiento / 15:15 Segundo Entrenamiento.

Sábado 23 de agosto – 10:55 Clasificación / 18:55 Carrera 1 (45 minutos)

Domingo 24 de agosto – 11:40 Carrera 2 (45 minutos)

Todas las instancias se pueden seguir en vivo en: www.mx-5cup.com

Temas:

Maite Cáceres

