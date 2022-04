Maite Cáceres, la piloto uruguaya que hará historia en Estados Unidos

Con apenas 3 años de edad, Maite Cáceres estaba en brazos de su hermano Juan Ignacio "Fufi" Cáceres en el circuito italiano de Imola. Le contaron que su cara era una gran sonrisa mientras miraba y escuchaba el rugir de los motores, según lo que manifestó al sitio web motormario, especializado en automovilismo. Este fin de semana, con 19 años de edad, se convertirá en la primera mujer uruguaya en competir en autos de fórmula a nivel internacional.

Maite larga esta sábado en la prueba de clasificación en la F4 US Championship, en el autódromo de Nola, en la ciudad de Avondale cerca de Nueva Orleans. La carrera es el domingo.

Nació en Maldonado y proviene de una familia tuerca. Su padre Fernando Cáceres fue piloto de rally y su hermano Fufi Cáceres compitió en la Fórmula 3000 europea y en 2005 se probó en un Fórmula Uno de Minardi, pero el equipo fue vendido y ya no tuvo otra oportunidad. Ahora es Maite la que sigue los pasos familiares.

Maite tiene el apoyo de Ancap

Se destacó en carreras de karting en Uruguay y en enero de 2022 viajó a Estados Unidos para participar en la selección de pilotos de la W Series. El 2 de febrero fue el último día de pruebas y expresó en sus redes sociales que fue "una oportunidad increíble de participar del test junto a talentosas pilotos".

Veinte días después Maite anunció que había sido contratada por el equipo International Motorsport para competir en el automovilismo deportivo de Estados Unidos en la categoría Eastern F4 Series: "Voy a trabajar duro para conseguir buenos resultados", adelantó la piloto en su cuenta de Instagram.

La prueba de clasificación será este sábado y la carrera el domingo en el autódromo de Nola, cerca de Nueva Orleans. Maite llegó el martes a las instalaciones de su equipo en Miami y de inmediato se puso a trabajar en la postura de manejo y otros ajustes en el monoplaza Ligier de la F4.

Luego, el equipo trabajó largo rato con la uruguaya en el simulador hasta lograr el tiempo de vuelta requerido. Maite no conocía el autódromo en el que hará historia este fin de semana, pero este viernes tomó contacto con el auto y la pista en dos entrenamientos, aunque con algunas dificultades: en la primera tanda hubo bandera roja y los autos no salieron a la pista, y en la segunda tuvieron problemas con problemas en la caja de cambio y no pudieron girar. La idea era cambiarla.

Probando en el simulador

Los organizadores divulgaron detalles de la jornada inaugural este fin de semana en Nola. Entre ellos, la nómina de anotados con 23 pilotos confirmados; varios con excelentes antecedentes en la categoría.

En agosto de 2021 Maite firmó un acuerdo con Jensen Global Advisors, una agencia que prepara pilotos para la Fórmula Indy y Fórmula Uno. Viajó a Estados Unidos, pero el proyecto quedó sin efecto. "Con respecto al plan original el equipo contratado no cumplió. Aunque no voy a dejar de luchar por mis sueños por culpa de otros", manifestó en setiembre del año pasado.

Sobre la posibilidad histórica de ser la primera mujer en competir en el exterior, Maite señaló: "Sinceramente, todavía no caigo. Este proyecto es muy importante para mí y es lo que vengo trabajando y deseando hace mucho tiempo. Sé que esto no es común, pero me siento feliz que esta oportunidad haya llegado, te puedo asegurar que he puesto en este año y poco, lo mejor de mí, para adaptarme. Además, si va bien, seguro será una puerta abierta para más buenas pilotas de Uruguay", indicó.