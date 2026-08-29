Las Leonas hacen historia: vencieron a Países Bajos y se consagraron campeonas del Mundo

Las Leonas, la selección argentina de hockey femenino, se consagró este sábado campeona del mundo por tercera vez en su historia al vencer a la de Países Bajos en los 'shoot-outs', después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

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El título, conseguido ante el conjunto local en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, puso fin a 16 años de espera para Argentina, que había conquistado sus dos Mundiales anteriores en Perth 2002 y Rosario 2010. Sofía Cairó convirtió el 'shoot-out' que selló la consagración argentina.

La final estuvo marcada por la paridad y las escasas situaciones de gol. Países Bajos se adelantó en el marcador, pero Argentina no perdió el control del partido y encontró el empate en el último cuarto, cuando María José 'Majo' Granatto aprovechó un rebote tras un córner corto ejecutado por Agustina Gorzelany.

Las Leonas son campeonas del mundo EFE Con el 1-1 al término de los 60 minutos, el título se definió en los 'shoot-outs' (penaltis australianos). Argentina se impuso por 3-1 y volvió a levantar la Copa del Mundo, en una reedición de la final de 2022, cuando Países Bajos había derrotado a las argentinas por 3-1.