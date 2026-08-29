El estado del Campeón del Siglo a un día del clásico entre Peñarol y Nacional por el Torneo Clausura: así se ve el césped

Peñarol y Nacional se enfrentarán este domingo a las 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo , en un partido clave de la Liga AUF Uruguaya correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.

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El carbonero afrontará este partido en el primer lugar de la Tabla Anual con 47 puntos , una unidad por encima de sus escoltas Deportivo Maldonado y Racing pero con un partido menos, y con 4 puntos de las 6 que disputó en el Torneo Clausura.

Del otro lado, Nacional pasa por un momento deportivo complicado y tendrá recién el tercer partido de su nuevo entrenador, Daniel Carreño . Está séptimo en la Anual con 38 puntos , a nueve de Peñarol pero con un partido más, y tiene 3 unidades de 9 en el Clausura , que comenzó con dos derrotas consecutivas.

Los dos vienen con resultados similares en la última semana: Peñarol empató 0-0 con Deportivo Maldonado de visitante el sábado por la tercera fecha del Clausura y el miércoles le ganó 1-0 a Montevideo City Torque en el arranque de la Copa AUF Uruguay.

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Nacional, en tanto, venció 1-0 a Progreso el domingo por el Clausura, en el debut de Carreño en el banco, y el jueves empató 0-0 con Albion por la Copa.

El Campeón del Siglo ya está en preparativos para el clásico de este domingo. Según constató Referí, el césped del estadio ya fue cortado este sábado y pasa por distintos riegos a un día del partido.

Así se ve el campo de juego a un día del partido: