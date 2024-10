Pedalear en las sierras y a la noche: el gravel avanza en Uruguay y tiene una carrera "Épica" con tres recorridos y una 24 horas de 330 kilómetros

“El gravel llegó hace unos diez años ya”, señaló a Referí. “Algunos ciclistas entusiastas de nuevas modalidades fueron probando la disciplina, yo me encontré por suerte entre ellos y me encantó, supe desde el primer momento que era la bici para Uruguay por diferentes motivos”.

Con respecto a la bicicleta que se utiliza para esa disciplina, con cuadro y similar al de ruta, manubrio más abierto para mayor estabilidad y con ruedas más reforzadas y gruesas, señaló que se trata de una “bici polivalente”.

“Sirve para caminos de todo tipo, desde rutas perfectas hasta caminos de pasto, tierra o balastro, y te permite seguir a grupos de ciclismo de ruta sin exigencia mayor y por supuesto hacer salidas de MTB (mountain bike)”, comentó.

Dutch Mathieu Van Der Poel crosses the finish line carrying his bike to win the men's elite race at the UCI World Gravel Championships in Leuven on October 6, 2024. DAVID PINTENS / Belga / AFP

Mathieu Van Der Poel al ganar el reciente Mundial de gravel de la UCI

Foto: AFP