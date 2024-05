"Riesgo de avalancha": la decisión de las autoridades del Giro de Italia con una cumbre emblemática

Pink jersey Team UAE's Slovenian rider Tadej Pogacar rides with teammates during the 10th stage of the 107th Giro d'Italia cycling race, 142km between Pompei and Cusano Mutri (Bocca della Selva), on May 14, 2024. Luca Bettini / AFP

Su hermano mayor, Aurélien, de 28 años, ya había ganado una etapa en el Giro el año pasado y este martes fue quinto en meta.

Es la primera victoria como profesional del joven escalador del Décathlon-AG2R La Mondiale, de 23 años, y la segunda en este Giro para un corredor francés después de la de Benjamin Thomas en la 5ª etapa.

"El año pasado cuando ganó Aurélien, (los organizadores) pusieron mi nombre en la botella de champán, se habían equivocado. Hoy no tendrán ese problema", bromeó el ganador del día antes de descorchar su primera botella en lo más alto del podio.

Tadej Pogacar, que rodó protegido en el seno del pelotón, defendió sin forzar su 'maglia rosa' de líder de la general al llegar junto a la mayoría del resto de favoritos a cerca de cuatro minutos del vencedor del día.

Team UAE's Slovenian rider Tadej Pogacar celebrates the overall leader's pink jersey on the podium of the 10th stage of the 107th Giro d'Italia cycling race, 142km between Pompei and Cusano Mutri (Bocca della Selva), on May 14, 2024. Luca Bettini / AFP

