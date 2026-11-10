Uruguay conquistó 32 medallas en el Sudamericano de canotaje: Emilia Milich se lució con tres oros

Uruguay cerró su participación en el Campeonato Sudamericano de canotaje y paracanotaje 2026, disputado entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en Quillón, Chile, con un balance de 32 medallas: tres de oro, ocho de plata y 21 de bronce , según el resumen proporcionado por el cuerpo técnico de la delegación.

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La gran protagonista uruguaya fue Emilia Milich , quien conquistó las tres medallas doradas en la categoría junior femenina, al imponerse en las pruebas de K1 sobre 1.000, 500 y 200 metros .

La palista uruguaya, una de las principales referentes de la nueva generación del canotaje nacional, confirmó su destacado presente con tres victorias individuales en diferentes distancias.

Salteña y de 17 años, la pupila de Jorge Ferrier cierra una temporada brillante donde ganó una plata y un bronce en los Juegos Odesur de mayores en Santa Fe y un oro panamericano en la modalidad maratón, en Gualeguaychú .

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Emilia Milich ganó tres medallas de oro en el Sudamericano

Emilia Milich

Milich comenzó su cosecha dorada el viernes 6 de noviembre, cuando ganó la final de K1 1.000 metros junior con un tiempo de 4.16.39. La uruguaya superó a la argentina Lourdes Volpe, segunda con 4.33.71, y a la brasileña Ana Clara Silva Cardoso, tercera con 4.34.71.

Al día siguiente volvió a subir a lo más alto del podio en K1 500 metros. En esa oportunidad registró 2.06.51, por delante de la chilena Fernanda Sepúlveda Lara, que terminó segunda con 2.13.94.

Su tercera consagración llegó el domingo en K1 200 metros, prueba que ganó con 47.38 segundos, superando a la brasileña Michelly Cristine Fias de Souza, segunda con 49,30.

Además de sus tres títulos individuales, Milich integró el K2 junior junto a Agostina Revello. La dupla uruguaya consiguió la medalla de plata en los 1.000 metros, con 3.58.51, y el bronce en los 500 metros, con 2.04.86.

"Cerrando una gran temporada con el Sudamericano. Muy feliz y agradecida por todo lo vivido, aprendido y conseguido durante este año. Gracias a quienes me acompañan y apoyan en este camino. Me quedo con todo lo vivido y con las mismas ganas de siempre de seguir trabajando por nuevos desafíos. Ahora toca descansar unos días, recargar energías y volver a arrancar con todo para lo que viene", escribió Milich en su cuenta de Instagram.

Lucas Lenzi y Marcos Piriz sumaron podios en mayores

En la categoría mayores masculina, Lucas Lenzi y Marcos Piriz fueron dos de los protagonistas de la delegación uruguaya.

Lenzi obtuvo la medalla de plata en K1 1.000 metros con un registro de 3.48.16, cuatro segundos por detrás del chileno Marcelo Godoy Bormann, ganador de la prueba.

También consiguió el bronce en K2 1.000 metros junto a Marcos Piriz, con un tiempo de 3.34.83.

Piriz, por su parte, fue tercero en K1 500 metros, con 1.56.85, y repitió esa posición en los 200 metros, con 40.73 segundos.

La dupla de Piriz y Lenzi también terminó tercera en K2 500 metros, mientras que Piriz compartió otro podio con Tadeo Arca en K2 200 metros.

Las categorías formativas también aportaron medallas

En sub 23 masculino, Matías Maccio obtuvo la plata en K1 1.000 metros, con 3.43.71, a apenas 2.02 segundos del ganador chileno Sebastián Alveal Suazo.

Maccio también fue segundo en K2 1000 junto a Tadeo Arca, con 3.23.40.

En las categorías menores y cadetes hubo actuaciones destacadas de Angy Magallanes, Luana Conde, Santino Pavluk, Valentino Revello, Valentín Rossi, Agustín Martínez y las hermanas Constanza y Pierina Díaz.

Los resultados reflejaron la participación uruguaya en distintas edades y modalidades, tanto en pruebas individuales como en embarcaciones de dos y cuatro integrantes.

El balance reportó 32 medallas, con tres títulos sudamericanos, ocho segundos puestos y 21 terceros lugares, en una competencia que reunió a representantes de diferentes países de la región.

Resultados de Uruguay en el Sudamericano de Canotaje 2026

Mayores masculino

K1 1.000 metros: Lucas Lenzi, segundo puesto, medalla de plata, 3.48.16.

K1 500 metros: Marcos Píriz, tercer puesto, medalla de bronce, 1.56.85.

K1 200 metros: Marcos Píriz, tercer puesto, medalla de bronce, 0.40.73.

K2 1.000 metros: Lucas Lenzi y Marcos Píriz, tercer puesto, medalla de bronce, 3.34.83.

K2 500 metros: Marcos Píriz y Lucas Lenzi, tercer puesto, medalla de bronce, 1.53.97.

K2 200 metros: Marcos Píriz y Tadeo Arca, tercer puesto, medalla de bronce, 0.38.81.

Sub 23 masculino

K1 1.000 metros: Matías Maccio, segundo puesto, medalla de plata, 3.43.71.

K2 1.000 metros: Matías Maccio y Tadeo Arca, segundo puesto, medalla de plata, 3.23.40.

Junior femenino

K1 1.000 metros: Emilia Milich, primer puesto, medalla de oro, 4.16.39.

K1 500 metros: Emilia Milich, primer puesto, medalla de oro, 2.06.51.

K1 200 metros: Emilia Milich, primer puesto, medalla de oro, 0.47.38.

K2 1.000 metros: Agostina Revello y Emilia Milich, segundo puesto, medalla de plata, 3.58.51.

K2 500 metros: Agostina Revello y Emilia Milich, tercer puesto, medalla de bronce, 2.04.86.

Junior masculino

K1 1.000 metros: Manuel Cáceres, cuarto puesto, 3.53.80.

K1 1.000 metros: Tadeo Conde, sin clasificación por país, 3.56.42.

K4 500 metros: Tadeo Conde, Manuel Cáceres, Agustín Martínez y Valentín Rossi, tercer puesto, medalla de bronce, 1.34.01.

K4 200 metros: Tadeo Conde, Manuel Cáceres, Agustín Martínez y Valentín Rossi, tercer puesto, medalla de bronce, 0.35.96.

Menores femenino

K1 1.000 metros: Angy Magallanes, tercer puesto, medalla de bronce, 4.56.33.

K1 1.000 metros: Luana Conde, sin clasificación por país, 4.58.78.

K2 1.000 metros: Angy Magallanes y Luana Conde, tercer puesto, medalla de bronce, 4.38.56.

Menores masculino

K1 1.000 metros: Santino Pavluk, cuarto puesto, 4.25.17.

K1 1.000 metros: Valentino Revello, sin clasificación por país, 4.32.83.

K2 1.000 metros: Valentino Revello y Santino Pavluk, tercer puesto, medalla de bronce, 4.01.54.

Cadetes femenino

K1 1.000 metros: Constanza Díaz, cuarto puesto, 4.47.75.

K1 1.000 metros: Pierina Díaz, sin clasificación por país, 4.50.54.

K2 1.000 metros: Constanza Díaz y Pierina Díaz, tercer puesto, medalla de bronce, 4.35.32.

Cadetes masculino

K1 1.000 metros: Valentín Rossi, segundo puesto, medalla de plata, 3.53.60.

K1 1.000 metros: Agustín Martínez, sin clasificación por país, 4.09.22.

K2 1.000 metros: Valentín Rossi y Agustín Martínez, segundo puesto, medalla de plata, 3.35.52.

K2 500 metros: Valentín Rossi y Agustín Martínez, tercer puesto, medalla de bronce, 1.45.49.