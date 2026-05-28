Qué hay detrás de la alianza entre BBVA y la nueva empresa de OpenAI valuada en más de US$ 4.000 millones

BBVA anunció su participación como socio fundador en OpenAI Deployment Company, la nueva compañía impulsada por OpenAI, junto con otros 18 inversores, entre los que se encuentran firmas de inversión, consultoras e integradores de sistemas.
OpenAI Deployment Company, que ha logrado una financiación total de más de US$ 4.000 millones, ofrecerá servicios para facilitar el despliegue de la inteligencia artificial en las empresas. Para ello, integrará a sus ingenieros dentro de las compañías para ayudarles a construir sistemas fiables de IA directamente en sus flujos de trabajo, herramientas, controles y procesos de negocio y acelerar la adopción de la IA a escala. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a lograr un cambio operativo sostenido, utilizando los modelos y productos de OpenAI.
BBVA es un cliente de referencia para OpenAI desde la firma de la alianza estratégica a finales de 2025. Ambas empresas están colaborando estrechamente en el desarrollo de productos y aprendiendo mutuamente de los retos del despliegue de las soluciones de IA en todo el banco y en la creación de una arquitectura global preparada para trabajar con agentes.
La alianza refleja cómo una relación estrecha, basada en cocreación, desarrollo conjunto e implementación práctica, puede acelerar la transformación de una gran organización. OpenAI Deployment Company aspira precisamente a extender ese tipo de capacidades de despliegue y transformación a un conjunto más amplio de compañías e industrias.
“La IA está dando lugar a una era de abundancia sin precedentes; sin embargo, capitalizar ese potencial en el ámbito empresarial requiere el talento, las capacidades y los socios adecuados para ayudar a las organizaciones a capturar su valor de forma estructural y a gran escala. En BBVA lo hemos experimentado de primera mano a través de nuestra colaboración con OpenAI y, hoy, al convertirnos en accionistas y socios de OpenAI Deployment Company, damos el siguiente paso con el objetivo de acercar esas capacidades transformadoras a nuestros clientes empresariales en todos los mercados en los que operamos”, asegura Antonio Bravo, responsable de Data de BBVA.