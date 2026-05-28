Qué hay detrás de la alianza entre BBVA y la nueva empresa de OpenAI valuada en más de US$ 4.000 millones

BBVA anunció su participación como socio fundador en OpenAI Deployment Company , la nueva compañía impulsada por OpenAI, junto con otros 18 inversores, entre los que se encuentran firmas de inversión, consultoras e integradores de sistemas.

OpenAI Deployment Company, que ha logrado una financiación total de más de US$ 4.000 millones , ofrecerá servicios para facilitar el despliegue de la inteligencia artificial en las empresas. Para ello, integrará a sus ingenieros dentro de las compañías para ayudarles a construir sistemas fiables de IA directamente en sus flujos de trabajo, herramientas, controles y procesos de negocio y acelerar la adopción de la IA a escala. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a lograr un cambio operativo sostenido, utilizando los modelos y productos de OpenAI.

BBVA es un cliente de referencia para OpenAI desde la firma de la alianza estratégica a finales de 2025 . Ambas empresas están colaborando estrechamente en el desarrollo de productos y aprendiendo mutuamente de los retos del despliegue de las soluciones de IA en todo el banco y en la creación de una arquitectura global preparada para trabajar con agentes.

La alianza refleja cómo una relación estrecha, basada en cocreación, desarrollo conjunto e implementación práctica, puede acelerar la transformación de una gran organización. OpenAI Deployment Company aspira precisamente a extender ese tipo de capacidades de despliegue y transformación a un conjunto más amplio de compañías e industrias.

“La IA está dando lugar a una era de abundancia sin precedentes; sin embargo, capitalizar ese potencial en el ámbito empresarial requiere el talento, las capacidades y los socios adecuados para ayudar a las organizaciones a capturar su valor de forma estructural y a gran escala. En BBVA lo hemos experimentado de primera mano a través de nuestra colaboración con OpenAI y, hoy, al convertirnos en accionistas y socios de OpenAI Deployment Company, damos el siguiente paso con el objetivo de acercar esas capacidades transformadoras a nuestros clientes empresariales en todos los mercados en los que operamos”, asegura Antonio Bravo, responsable de Data de BBVA.