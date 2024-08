París 2024: latinoamericanos "olímpicos" que inspiran

En un mundo donde los buenos ejemplos no es que no existan, sino que pareciera que no tienen demanda, los Juegos Olímpicos de París 2024 nos ofrecieron más de 10,000 historias de esfuerzo, dedicación y lucha, la mayoría de las cuales permanecerán en el anonimato.