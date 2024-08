París 2024: el uruguayo Matías Otero se metió en semifinales de canotaje; mirá cuándo compite y sus posibilidades de medalla o diploma

Su próxima actividad será el sábado a la hora 06:10 cuando compita en su serie semifinal con ocho piragüistas.

Vaires-sur-marne (France), 07/08/2024.- Matias Valentin Otero Ezcurra of Uruguay competes in the Men Kayak Single 1000m Quarterfinals of the Canoeing Sprint competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Vaires-sur-Marne Nautical Stadium in Vaires-s

El uruguayo Matías Otero Ezcurra en París 2024

Foto: EFE