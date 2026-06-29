Robert Silva pidió informes al Mides por muertes de personas en situación de calle y reclama datos sobre el Plan Invierno

El senador colorado Robert Silva presentó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que detalle las actuaciones realizadas en una serie de casos de personas en situación de calle fallecidas y brinde información sobre la ejecución del Plan Invierno .

En el documento, al que accedió El Observador, Silva repasa distintos episodios ocurridos entre abril y junio de este año y sostiene que corresponde conocer cuál fue la intervención del ministerio en cada uno de ellos. Entre los casos mencionados figura el de un hombre de 41 años que murió en un refugio de La Teja luego de denunciar que había sido agredido en la vía pública, el de otro hombre en situación de calle que falleció tras sufrir un paro cardíaco en La Aguada , el de una persona hallada sin vida bajo una estructura precaria en Flor de Maroñas durante una ola de frío extremo y el de un hombre de unos 60 años encontrado muerto debajo del puente de Camino Tomkinson , en Paso de la Arena. También incluye el fallecimiento de una persona mayor en un centro de resguardo en Salto.

El legislador solicita que el ministerio informe si las personas fallecidas habían sido identificadas, censadas o intervenidas previamente por el Mides y que detalle los antecedentes administrativos y las acciones desplegadas en cada caso.

También pregunta cuántas personas en situación de calle fueron relevadas en las zonas de Arroyo Pantanoso, Paso de la Arena, Flor de Maroñas, La Teja y La Aguada durante el censo 2025-2026, discriminadas por edad y sexo, y cuál fue la última fecha en que los equipos del Mides recorrieron esos lugares.

Otro de los puntos refiere a la capacidad de respuesta del sistema de refugios. Silva consulta cuántos cupos había disponibles en los refugios nocturnos y centros de 24 horas para hombres en Montevideo al 25 de junio y si existía lista de espera. Además, pide conocer qué protocolos aplica el Mides cuando una persona rechaza ingresar a un refugio y si existen dispositivos específicos para intervenir en zonas de riesgo, como márgenes de arroyos, asentamientos o personas que viven debajo de puentes.

Presupuesto, fallecidos y datos públicos

El pedido de informes también solicita conocer cuántas personas en situación de calle fallecieron en Montevideo desde abril de 2026, discriminando la causa de muerte cuando exista, así como el presupuesto ejecutado del Plan Invierno al 30 de junio y la cantidad de plazas extraordinarias habilitadas en comparación con 2025.

En el último punto, Silva hace referencia a la respuesta brindada por el Mides a El Observador sobre el caso del hombre hallado muerto debajo del puente de Camino Tomkinson. El senador pregunta por qué la cartera sostuvo que no contaba con información para confirmar que la víctima estaba en situación de calle, si existe un Registro Único de Personas en Situación de Calle, y solicita que se informe dónde se publica en tiempo real la cantidad de personas en esa condición, las plazas disponibles y los fallecimientos vinculados a esa población.