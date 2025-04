Así detectan a los jóvenes rugbiers en Sudáfrica: los cazatalentos buscan a los Springboks del futuro entre los escolares

Grey College's right wing Benjamin van den Berg (L), Grey College's right centre Ethan Adams (C) and Grey College's hooker Tian Fourie (R) reacts after the second team scored a try in Stellenbosch on March 29, 2025 ahead of their match against Noordheuwel

De padres a hijos

El Grey College figura entre las escuelas más prestigiosas de este país, cuatro veces campeón del mundo -incluyendo las dos últimas-, que se han citado para el festival de rugby más célebre del país, con más de 3.000 espectadores en la grada y un olor presente de 'braai', la barbacoa local.

Por primera vez se organiza en el sur, cerca de Ciudad del Cabo, en Stellenbosch, una localidad con arquitectura colonial neerlandesa.

Grey College's captain and flanker Xander Smit lifts weights during a training session in Stellenbosch on March 28, 2025 on the eve of their match against Noordheuwel during the Noord-Suid (North-South) rugby tournament. The cream of South African schools Los cazatalentos buscan a los Springboks del futuro entre los escolares Foto: AFP

Cuatro de los 'Grey Boys' han cerrado ya un acuerdo con una franquicia: los Bulls de Pretoria, los Lions de Johannesburgo o los Sharks de Durban.

El futuro del que se presenta como el mayor talento de su generación todavía está en el aire. Con solo 18 años, el centro Ethan Adams tiene ya el sobrenombre de 'The Tank' (El Tanque) y vídeos con sus mejores acciones circulan por las redes sociales. En Instagram tiene 20.000 seguidores.

"Las franquicias nos observan cada partido por televisión, así que estos que vienen ahora no cuentan más que otros", relativiza el medio apertura Jan-Hendrik Van der Linden, líder espiritual el sábado dirigiendo las sesiones de estudios bíblicos.

Una cadena incluida en el paquete deportivo de televisión emite partidos de rugby entre escolares, lo que evidencia el interés en el país por las jóvenes promesas de este deporte.

Grey College's lock Claude Steyn reads from his Bible in Stellenbosch on March 29, 2025 ahead of their match against Noordheuwel during the Noord-Suid (North-South) rugby tournament. The cream of South African schools rugby talent gathered in the western Los cazatalentos buscan a los Springboks del futuro entre los escolares Foto: AFP

"La mayor parte de los jugadores han firmado con menos de 18 años con agentes o franquicias", cuenta a la AFP Marais Schmidt, agente para In Touch Sports.

Tres Springboks en el cuerpo técnico

"Los institutos fichan entre los menores de 13 años. Otorgan becas, principalmente es así como se hacen con jugadores", explica.

No es tanto el caso del Grey, donde a menudo se mantiene una línea de padres a hijos.

Con la gorra del colegio en la cabeza, y la indiciación 'clase del 90', JB van den Berg asiste al partido de su hijo Benjamin, wing, y alaba el 'Grey gees' en afrikaans, el "espíritu" del colegio.

"Si eres un antiguo Grey es un sueño ver a tu hijo jugar en el primer equipo", describe este quincuagenario que jugó algunos años en el equipo profesional de Bloemfontein.

El cuerpo técnico del equipo escolar podría serlo de una formación de primer nivel; hasta tres antiguos Springboks crean un entorno formativo privilegiado.

Grey College's captain and flanker Xander Smit (R), carrying the mascot Tommix, and Grey College's right centre Ethan Adams (L) walk out to the field in Stellenbosch on March 29, 2025 ahead of their match against Noordheuwel during the Noord-Suid (North-S Los cazatalentos buscan a los Springboks del futuro entre los escolares Foto: AFP

Becados

Además de Ethan Adams, que había llamado la atención con sólo doce años, la otra sensación del equipo es el zaguero Lamla Mgedezi, que también llegó becado al Grey College.

Los gastos de escolaridad se elevan a 52.000 rands al año en régimen de internado (sobre 2.600 euros), casi el doble del salario medio anual en el país.

"Es extraordinario que un chico como Lamla tenga la oportunidad de estar en el Grey College, es un modelo para muchos y un chico formidable", explica el director de rugby del centro, Bobby Joubert, sobre el autor de los dos primeros tries de los suyos el sábado contra el Noordheuwel, equipo de la provincia de Johannesburgo.

Originario de la región de Ciudad del Cabo, el joven de 16 años, alejado de los estándares de un rugby escolar formado por blancos, podría encarnar un cuento de hadas al estilo un pionero como Siya Kolisi, en un país en el que durante mucho tiempo las personas eran segregadas en función de su raza en el marco del 'apartheid'.

Por Clément Varanges, AFP