El renovado plantel de Los Pumas para enfrentarse a Inglaterra y luego a Los Teros; mirá los convocados y cuándo son los partidos

Contra Los Teros, el último choque oficial se disputó en julio del año pasado en la ciudad uruguaya de Maldonado, con holgado triunfo de Los Pumas por 79-5.

Para esta serie de test-matchs, Contepomi decidió darles descanso a varios jugadores que actúan en el Top 14 de Francia. En su lugar llamó a trece jugadores que vienen de participar en el Super Rugby Américas y en el duelo el viernes pasado, en el que Los Pumas derrotaron a los British and Irish Lions por 28-24 en Irlanda.

Los Pumas Argentina's players line up for the national anthems during the Rugby Championship Test match between the New Zealand All Blacks and Argentina at Eden Park in Auckland on August 17, 2024. MICHAEL BRADLEY / AFP

Loas Pumas en el partido ante Nueva Zelanda en Eden Park

Foto: AFP