Inglaterra le ganó a Italia y mantiene sus posibilidades de ganar el Torneo de las Seis Naciones

Gracias al bonus ofensivo, Inglaterra (15 puntos) arrebata la segunda posición a Irlanda (3º, 14 pts) antes de la última jornada.

Francia, que cuenta con un punto más antes de la decisiva 5ª fecha, no podrá contar en ese último partido contra Escocia con su capitán y medio scrum Antoine Dupont, lesionado contra Irlanda el sábado y que anunció el domingo que sufre una rotura de ligamentos de la rodilla.

France's scrum-half Antoine Dupont (L) celebrates with France's wing Damian Penaud (R) but his try is disallowed for a knock-on in the build-up during the Six Nations international rugby union match between Ireland and France at the Aviva Stadium in Dubli

Festejo de Antoine Dupont y Damian Penaud en Dublín

AFP