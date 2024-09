La impresionante victoria de Los Pumas ante Australia con una goleada histórica en el Rugby Championship

Argentina's Los Pumas players celebrate after scoring their fourth try during the Rugby Championship match between Argentina and Australia at Brigadier General Estanislao Lopez Stadium in Santa Fe, Santa Fe Province, Argentina, on September 7, 2024. GERON

Argentina's Los Pumas flanker Marcos Kremer acknowledges the crowd after wining the Rugby Championship match between Argentina and Australia at Brigadier General Estanislao Lopez Stadium in Santa Fe, Santa Fe Province, Argentina, on September 7, 2024. GER Marcos Kremer y su festejo Foto: AFP

Santa Fe disfrutó de un gran partido, que tuvo dinámica, que fue abierto en varios pasajes, con los Wallabies al frente en un buen tramo. Sin embargo, cuando Los Pumas reaccionaron fueron incontenibles y desataron una tormenta de tries en un segundo tiempo inolvidable de los argentinos.

Luego de un comienzo parejo, los Wallabies se mostraron más certeros en sus avances, para ponerse adelante con tries de Tizzano y Kellaway y quedar arriba en el marcador 20-3 antes de la media hora, en lo que parecía que iba a ser un triunfo categórico de Australia.

Argentina's Los Pumas players huddle during the Rugby Championship match between Argentina and Australia at Brigadier General Estanislao Lopez Stadium in Santa Fe, Santa Fe Province, Argentina, on September 7, 2024. GERONIMO URANGA / AFP Foto: AFP

Pero, acaso en el peor momento, después de un lapso en el que había pagado caro cada pérdida y cada error, Argentina se recuperó de manera impresionante y en seis minutos se acercó en el resultado con tries de Mateo Carreras y el capitán Julián Montoya, que celebró así su partido 100 a nivel internacional.

A la vuelta del descanso, continuó la remontada argentina, que desbordó a pura potencia a unos Wallabies desconcertados, con una excelente actuación de Tomás Albornoz en su estreno como apertura en el Championship.

Argentina's Los Pumas centre Lucio Cinti and wing Bautista Delguy celebrate their victory at the end of the Rugby Championship match between Argentina and Australia at Brigadier General Estanislao Lopez Stadium in Santa Fe, Santa Fe Province, Argentina, o El festejo de Los Pumas Foto: AFP

Juan Martín González, Pablo Matera, Joaquín Oviedo (2), Juan Cruz Mallia (2) y Lucio Cinti apoyaron en el ingoal de Australia, que volvió a llenarse de dudas con una segunda parte en baja forma en la que sólo se destacó el try que anotó Tate Mcdermott.

Así formaron los equipos:

Argentina: Juan Cruz Mallía - Bautista Delguy (Santiago Carreras, 41), Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras - Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou (Gonzalo García, 70) - Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera (Santiago Grondona, 67) - Tomás Lavanini (Joaquín Oviedo, 46) y Guido Petti (Franco Molina, 56) - Joel Sclavi (Eduardo Bello, 46, Sclavi, 73), Julián Montoya (capitán, Ignacio Ruiz, 65) y Thomas Gallo (Mayco Vivas, 70). DT: Felipe Contepomi.

Australia: Andrew Kellaway - Max Jorgensen, Len Ikitau (Josh Flook, 66), Hamish Stewart y Marika Koroibete - Ben Donaldson (Tom Lynagh, 55) y Jake Gordon (Tate Mcdermott, 55) - Harry Wilson (capitán), Carlo Tizzano y Rob Valetini (Langi Gleeson, 61) - Jeremy Williams y Nick Frost (Josh Canham, 66) - Taniela Tupou (Alaan Alaalatoa, 36), Matt Faessler (Josh Nasser, 46) y Angus Bell (James Slipper, 41). DT: Joe Schmidt.

AFP