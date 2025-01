La leyenda del rugby argentino que anunció su retiro y la despedida de Los Pumas: "Te vamos a extrañar"

"Después de muchos años de dedicación, esfuerzo y pasión, he tomado la decisión de retirarme del rugby, un deporte que no solo me formó como jugador, sino también como persona", escribió en Instagram Sánchez, añadiendo una fotografía suya, con el 10 a la espalda, en el túnel de vestuarios.

"El rugby me dio mucho más de lo que podría haber imaginado. Me enseñó valores como el trabajo en equipo, la humildad, el respeto y la resiliencia. Pero sobre todo me permitió conocer personas extraordinarias: amigos, entrenadores, rivales y todos aquellos que me acompañaron en este camino", añadió el jugador de 36 años.