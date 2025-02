Pablo Bouza, el coach argentino de España, tras clasificar al Mundial 2027: "Ha sido el peor partido desde que estoy aquí"

El seleccionador español de rugby, el argentino Pablo Bouza, ex Los Teros de Uruguay , declaró este domingo que el encuentro entre España y Suiza "ha sido el peor" desde que está en el cargo , a pesar de que su equipo se clasificó para el Mundial de Australia 2027.

En las dos últimas Copas del Mundo, Japón 2019 y Francia 2023, España fue descalificada por alinear a jugadores que no eran elegibles.

Por su parte, el capitán, Álvaro García manifestó desde Suiza: "No ha sido un buen partido. A lo mejor nos han podido los nervios. Somos jóvenes; eso no quiere decir que no sepamos gestionar partidos de este nivel". Añadió que para ellos era una final.