Sebastián Coates campeón en Portugal: mirá su dedicatoria y lo que dijo su DT sobre Liverpool de Darwin Núñez

El arquero fue operado este domingo del menisco, informó el club en un breve comunicado, en el que no aclaró cuánto tiempo estará de baja.

Israel, de 24 años, fue operado "con éxito" para "tratar una lesión de menisco en la rodilla derecha", indicó el club lisboeta, líder de la Liga lusa, que este domingo podría proclamarse campeón si el Benfica no gana su encuentro ante el Famalicão.

El uruguayo se hizo con el arco de los 'leones' el pasado mes de marzo tras la lesión del español Antonio Adán -que sigue de baja-, y este sábado jugó los 90 minutos en la victoria ante el Portimonense (3-0) que dejó al equipo a un paso del título.

A família Leonina segue lado a lado contigo



Força, @franco_israel1 pic.twitter.com/c0L9MoYgRb — Sporting CP (@SportingCP) May 5, 2024

Lo que dijo el DT de Sporting sobre el interés de Liverpool

Por su parte, el técnico del club, Rúben Amorim, que ha sonado en las últimas semanas para dirigir algún club de Inglaterrra, aseguró que se queda, tras saberse vencedores de la Liga de Portugal.

"Me quedo, tengo contrato con el Sporting", aseguró a la prensa en la zona del Estadio de Alvalade donde jugadores, técnicos y familiares celebran juntos la consecución del campeonato.

Por su parte, el máximo goleador de la Liga de Portugal, que, a falta de dos jornadas lleva 27 tantos, el sueco Gyokeres, no desveló su futuro para la próxima temporada y dijo a los medios de comunicación que "no puedo prometer nada. Pero tengo contrato con el Sporting y me gusta mucho estar aquí".

Con base en EFE