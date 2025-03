El histórico récord de Diego Forlán en las Eliminatorias que le igualaron en esta fecha FIFA

Posteriormente a que ello sucediera, el impresionante Luis Suárez lo superó a él y es el máximo artillero celeste de la historia con 69 goles.

En sus 112 partidos jugados con la selección uruguaya, Diego Forlán convirtió 36 goles.

Hasta este jueves a la noche, el delantero era el único que tenía un récord histórico en las Eliminatorias.

Diego Forlán era el único que le había convertido tres goles a la selección de Brasil por Clasificatorias.

No obstante, este jueves a la noche, esa marca fue igualada.

GLENDALE, ARIZONA - JUNE 28: Luis Díaz of Colombia celebrates after scoring the team's first goal via penalty during the Copa América 2024 Group D match between Colombia and Costa Rica at State Farm Stadium on June 28, 2024 in Glendale, Arizona. Chris Cod

Luis Díaz celebra un gol para Colombia

FOTO: AFP