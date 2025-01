Fabián Coito elogió a su selección de Uruguay sub 20 en el Sudamericano, pero pasó un mensaje: "El equipo jugó muy bien, pero no nos sobra nada"

Con un gran comienzo en los tres primeros partidos del grupo A del Sudamericano sub 20 , la selección de Uruguay despierta elogios, lidera la tabla de posiciones , está primero en goles convertidos y es el que menos goles recibió, ya clasificó al hexagonal final y el entrenador Fabián Coito se ilusiona con lo que está viendo, pero tampoco se confía.

Luego continuó con los elogios: “ Nuestro equipo jugó muy bien, pero no nos sobra nada . Debemos seguir con plena concentración y actitud y un rendimiento que desde el punto de vista físico es muy alto. Esto último ha sido una de las características, por las presiones que hicimos, por las transiciones de defensa ataque”.

De todas formas, el entrenador no se confía: “De Uruguay me sorprendieron para bien muchos rendimientos, muchas respuestas frente a un torneo internacional. La selección me gustó mucho pero nada está dicho para adelante y tenemos claro que lo que pasó nos refuerza la confianza y credibilidad, y también que falta mucho y una parte muy importante del torneo”.