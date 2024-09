La admiración por Luis Suárez de Nicolás Fonseca, hijo de Daniel Fonseca, primer representante del Pistolero, con quien comparte en la selección de Uruguay

“Poder compartir unas horas con él y verlo de cerca, aprender de él, es algo que me llena. Así que a vivirlo”, dijo. “Es algo que queda. A disfrutarlo y a despedir a un gran campeón como él”, señaló sobre estos momentos junto a Suárez.

Hijo de Daniel Fonseca

Nicolás Fonseca es uno de los hijos futbolistas de Daniel Fonseca, exjugador de la selección uruguaya que fue mundialista en Italia 1990 con un recordado gol ante Corea del Sur.

Además, su hermano, Matías, delantero de Wanderers, también ha tenido convocatorias en la sub 23 y en la selección uruguaya local.

“Sin duda que sí, algo hay”, dijo ante la consulta si la celeste estaba en la sangre de la familia. “Es un orgullo enorme para mí y para mi hermano poder estar acá. Compartir y vivir momentos con esta remera con la que papá fue muy exitoso. Ojalá podamos cumplir algún sueño con esta camiseta los dos juntos”, señaló.

“Es un sueño que tenemos pendiente y lo buscamos todos los días, ojalá se pueda dar”, comentó sobre el deseo de poder jugar junto a su hermano en la celeste.

El primer representante de Luis Suárez

Daniel Fonseca fue el primer representante de Luis Suárez en sus comienzos en Nacional y en sus primeras transferencias al fútbol de Europa.

La relación entre ambos no terminó de la mejor forma.

El salteño dijo que Fonseca le debía el 20% de su pase a Groningen de Holanda, su primer club europeo al que fue desde Nacional en 2006. "Sabiendo las dificultades que tuvo que pasar uno, sabiendo lo que sufre un jugador para hacer su plata, su dinero, el de llevarme a un equipo diciéndome que iba a ganar 30.000 euros y fui a ganar 10.000", explicó Suárez sobre por qué le molestó el empresario.

"Fue una de las pocas decepciones que tuve con Daniel (Fonseca) en ese momento, pero él me lo intentó recompensar cuando me voy al Ajax y todo eso y siempre me quedó esa espina, la de por qué él, exjugador de fútbol, hace eso con los jugadores que vienen de abajo, que vienen de sufrir, porque ellos ya tienen su parte", agregó.

Fonseca fue duro en su respuesta. "Está mintiendo, porque es un pibe que lo demuestra, que tiene problemas psíquicos, seguro, eso lo sabemos. Por eso sigue en un psicólogo, pero creo que no le está dando efecto. Tendrá que cambiar de psicólogo o ir a un psiquiatra", dijo.

"Para sumar necesita los dedos, porque el pibe este no sabe sumar. Que no sea atrevido", agregó.

El año pasado, en setiembre de 2023, Fonseca volvió a hablar de Luis Suárez al no entender cómo no estaba en la selección de Marcelo Bielsa.

“Son dos nombres muy pesados, entonces las decisiones son muy delicadas”, dijo Fonseca a 100% Deporte de radio AM 890, al mencionar también a Edinson Cavani.

“Uno como hincha dice, ¿Cómo no juega Cavani o no juega Suárez? Por ejemplo, en el segundo tiempo del otro día quizás se necesitaba un jugador de ese calibre. Porque hasta psicológicamente los adversarios empiezan a temer si tenés unos goleadores de ese nivel”, agregó.

“Pero, el técnico sabrá, tiene el derecho a elegir y hasta ahora no los ha llamado, quizás lo llama en las próximas. No sé qué pensará el técnico, pero el técnico no es ningún tonto”, agregó en referencia a Bielsa.

“El Tigre” también destacó en ese momento a Darwin Núñez. “Lo ha hecho muy bien en Inglaterra y es un jugador que tiene muchas cualidades”, señaló.