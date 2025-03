Luis Suárez se cruzó con una mega estrella de la NBA, se sacó fotos y le agradeció por su tiempo

Luis Suárez fue en busca del encuentro y cuando lo logró, salió foto.

El Pistolero, actual delantero de Inter Miami, estaba acompañado de sus dos hijos, el del medio, Benjamín, y el más chico, Lautaro.

Los dos vestían un canguro oficial de los Heat.

"Un placer conocerte Stephen Curry, gracias por tu tiempo", escribió Suárez en Instagram y en X le dedicó un "Nice to meet you" (mucho gusto).

Curry, campeón de los Juegos Olímpicos de París 2024, con descollantes partidos en la semifinal y final, también se sacó una foto con los hijos del delantero uruguayo.

"Qué lindo verlos felices", escribió el Pistolero.

El partido lo ganaron los Heat por 112-86 con 27 puntos de Bam Adebayo.

20250325 MIAMI, FL - MARCH 25: Bam Adebayo #13 of the Miami Heat handles the ball during the game against the Golden State Warriors on March 25, 2025 at Kaseya Center in Miami, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloa

Bam Adebayo

Foto: Issac Baldizon/NBAE via Getty Images/AFP