Le copió la cábala a Luis Suárez y enfrentará a Uruguay con Argentina; mirá el jugador de la selección albiceleste que fue elogiado por Lionel Scaloni

Consultado sobre Simeone, al que hizo debutar en las Eliminatorias en noviembre pasado, en el partido que Argentina ganó a Perú (1-0), Scaloni reflexionó que "su presente es bueno", ya que "es un chico que va de menor a mayor y a cualquier entrenador le gusta".

"Es el fiel reflejo de su padre", sentenció en referencia al técnico del Atlético de Madrid.

Argentina's forward #17 Giuliano Simeone celebrates after scoring his team's first goal in the men's group B football match between Argentina and Morocco during the Paris 2024 Olympic Games at the Geoffroy-Guichard Stadium in Saint-Etienne on July 24, 202 Giuliano Simeone celebra su gol Foto: Arnaud FINISTRE / AFP

Con vistas al doble compromiso que Argentina tiene en los próximos días, este viernes contra Uruguay a domicilio y el martes 25 como local ante Brasil, el seleccionador afirmó que "puede tener la posibilidad de jugar" y valoró que "puede jugar tanto en la derecha como en la izquierda y como extremo".

"Es un chico joven que está bien y es una alegría que esté atravesando este momento", aseveró sobre el futbolista rojiblanco de 22 años.

Al referirse al equipo colchonero, en el que actualmente militan cuatro futbolistas que fueron campeones del mundo en 2022 con él a los mandos (Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa y Julián Álvarez), el seleccionador también habló de 'la Araña' y se mostró "contento" por su actual momento, ya que "le da muchas opciones al entrenador".

20240724 FBL - OLY - PARIS - 2024 - ARG - MAR Argentina's forward #17 Giuliano Simeone (2ndR) looks on as water bottles thrown by Morroco's fans litter the pitch after Argentina scored their second goal in the men's group B football match between Argentin Argentina Foto: Arnaud Finistre / AFP

La cábala que le copió a Luis Suárez

En los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, Giuliano Simeone reconoció que le copió una cábala a Luis Suárez, con quien compartió entrenamientos en Atlético de Madrid: el vendaje en una mano.

20240701 SPO - SOC - UNITED - STATES - V - URUGUAY - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Luis Suarez of Uruguay in action during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between United States and Uruguay at GEHA Fie Luis Suárez Foto: Michael Reaves/Getty Images/AF

"Voy a jugar con la mano vendada, como vengo haciendo. Cuando jugaba en el filial de Atlético de Madrid, no llevaba una buena racha de goles y justo fui citado con la Primera", comenzó diciendo el hijo de Simeone durante el torneo olímpico.

Embed LE COPIÓ LA CÁBALA A LUIS SUÁREZ



Giuliano Simeone juega con la mano vendada y no por lesión, sino por ¡cabulero! tras una charla con el Pistolero cuando el uruguayo jugaba en Atlético Madrid.



… pic.twitter.com/CraGLJv6CH — Diario Olé (@DiarioOle) July 23, 2024

Y explicó su cábala: "Una vez, desayunando con Luis Suárez, le pregunté por qué jugaba con la mano vendada y me dijo: 'Un día, me vendé la mano, metí tres goles y empecé a jugar (de titular) y no me la saqué más'. Yo estaba pasando por una mala racha y dije: 'Total, por probar, me vendo. No voy a perder nada'. Y ese día hice dos goles, ganamos y dije 'ya está'. Desde ahí, siempre jugué con la mano vendada".

Argentina lidera las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, con 25 puntos, cinco más que su próximo rival, Uruguay, que es segundo, con 20.

Después del encuentro contra la Celeste, Argentina recibirá en Buenos Aires a Brasil, ubicada en quinto lugar, con 18 puntos.

Con base en EFE