Video: el compañero de Manuel Ugarte que salió llorando y en camilla y se puede perder el partido entre Argentina y la selección de Uruguay por Eliminatorias

Como informó Referí el pasado 25 de enero, la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa ya tiene confirmados los días y los horarios de la doble fecha FIFA de Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, de marzo próximo.

La celeste será local contra el campeón del mundo, Argentina, el viernes 21 de marzo a la hora 20.30 en el Estadio Centenario.

Luego, el segundo partido de esa doble fecha FIFA, será de visitante en el Estadio de El Alto, la nueva sede en la que juega Bolivia a 4.150 metros de altura, aún con mayor altitud que el histórico Hernando Siles.

20240704 FBL - COPA AMERICA - 2024 - ARG - ECU Argentina's defender #25 Lisandro Martinez celebrates scoring his team's first goal during the Conmebol 2024 Copa America tournament quarter-final football match between Argentina and Ecuador at NRG Stadium i

Lisandro Martínez de la selección de Argentina

Foto: Juan Mabromata / AFP