Tabaré Viera: "Soy el candidato colorado que más conoce el Estado"

-No me parece que haya habido tantos enfrentamientos. Hubo alguna salida de tono en algún momento. Pero es una interna competitiva y eso lleva a que se produzcan esas salidas de tono fruto de la pasión.

-Por lo menos es una interna con novedades, ¿qué le parece la irrupción de Andrés Ojeda y los altos niveles de apoyo que le dan las encuestas?

-A las encuestas las relativizo mucho. Creo que tienen un margen importante de error que los mismos encuestadores reconocen. Es muy difícil medir el resultado de una elección que no es obligatoria y en la que vota el 40% de la gente o aún menos. Al Partido Colorado le dan un 7% que son unos 70.000 votos de ese 40%. Y algunas encuestas me dan a mí un 7% de esa cantidad, es decir, menos de 5.000 votos. Sacaría menos del 50% de los votos que he sacado en las tres últimas elecciones solo en Rivera y 0% en el resto del país. Es ridículo…

-Le preguntaba por Ojeda.

-Creo que es un muchacho que ha hecho una gran campaña de comunicación y de publicidad, y en base a eso se ha hecho conocer. Comunica bien pero todavía no ha explicado cuáles son sus propuestas de gobierno. No sé cuánto puede marcar en una elección en la que la estructura política importa mucho.

-Ojeda dice que a la interna colorada la va a definir el voto de opinión.

-Las dos cosas pesan, porque el voto de opinión tiene que saber a qué número de lista votar, dónde votar, lo tienen que estimular, lo tienen que movilizar. Tenemos fútbol (por la Copa América), tenemos otras cosas que lo van a distraer. Entonces quienes votan en la elección interna son esencialmente los más militantes.

-Algunos colorados, entre ellos Carolina Ache, dicen que el partido se ha mimetizado con los blancos, que parecen que está enamorado del Partido Nacional. Ojeda ha dicho que Lacalle Pou es uno de sus referentes políticos ¿no cree que se ha desdibujado la imagen del Partido Colorado luego de convivir como minoría en el gobierno de coalición?

-Creo que no. Primero, mi modelo no es Lacalle Pou ni es nadie del Partido Nacional. Yo formé parte de este gobierno, no solamente como senador sino como miembro del gabinete. Trabajamos con el estilo propio de un partido que tiene un gran sentido de la ética de la responsabilidad. Pero nuestro compromiso no es con el Partido Nacional, ni siquiera es con la coalición, nuestro compromiso es con la gente. Y la gente nos votó para formar parte de un gobierno de coalición, para llevar adelante un programa común, y para desarrollar un gobierno alternativo al del Frente Amplio. La gente votó un cambio y por lo tanto nuestra primera obligación es colaborar para que el gobierno salga lo mejor posible en el cumplimiento de ese compromiso con la gente. Pero tuvimos nuestros matices y por eso yo planteo que el gobierno de coalición debe tener ámbitos de discusión para resolver controversias. Porque los debates no se deben dar en forma pública. Creo imprescindible para el futuro avanzar en la institucionalización de la coalición y crear algunos ámbitos, como una mesa política, para que funcione más orgánicamente. Cinco años es mucho tiempo y aparecen cosas que no están previstas en el programa único.

-¿Por qué los colorados lo deberían votar a usted en la interna? ¿qué tiene de diferente al resto de los candidatos?

-Lo que ofrezco como fortaleza es mi experiencia política, mi experiencia de gobierno. Tengo una foja de servicios en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, en empresas públicas, en el gobierno departamental. Puedo decir que conozco el Estado, que soy el candidato colorado que conoce mejor el Estado y con mayor experiencia de gobierno.

Cuando alguien busca a un profesional, busca justamente a alguien que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que haya mostrado sus habilidades. Además, creo que los colorados deben elegir en junio a un candidato a presidente pero también a alguien que procese un cambio de liderazgos después de figuras como las de Julio Sanguinetti o Jorge Batlle. Es una pena que Bordaberry y Talvi hayan dejado la actividad política porque los liderazgos se construyen a través del tiempo, la política es perseverancia y hay que irse ganando la confianza.

Estoy hablando del liderazgo partidario, no de candidaturas. Por eso el claim de mi campaña es Liderazgo para el cambio, estamos eligiendo más que un candidato a presidente.

-Sobre todo porque es altamente probable que el candidato colorado no sea elegido presidente

-Bueno, si no podemos ganar, hay que votar lo mejor posible para fortalecer la participación en el gobierno, para llenar la coalición y el próximo periodo de gobierno de batllismo.

-Porque vivimos una circunstancia histórica en la que, parece, el Partido Colorado debe prepararse o para ser oposición al Frente Amplio ocolaborador minoritario de un gobierno del Partido Nacional

-Nosotros no nos resignamos al papel de colaborador del Partido Nacional, de ninguna manera. Nosotros somos socios y como como tal debemos ser considerados. Pero yo quiero ganar. Si después lo resultados no se dan… Jorge Batlle decía que no se trabaja en política en función de los resultados electorales sino de las ideas. Pero, bueno, hay temas que el devenir del tiempo van a ir definiendo. Son etapas por las cuales pasa un partido que a partir del 2004 sufrió mucho varias vicisitudes como la de haber enfrentado la crisis de 2002. La gente quería un cambio y el Frente Amplio se presentó como tal. También es cierto que nosotros cometimos algunos errores internos en el partido que tenemos que reconocer y pedir disculpas. Por eso es tan importante el actual proceso de recambio de figuras.

-Si el Partido Nacional gana las elecciones ¿va a cambiar la relación que tienen con él los colorados, según quién sea el que gane la interna?

-Va a tener un énfasis diferente. Yo quiero un Estado desarrollista, una Oficina de Planeamiento y Presupuesto que no sea solamente de Presupuesto, que sea también de planeamiento. Voy a aspirar a participar en el gobierno en aquellas áreas en las que pueda incidir con estas ideas que no son las del liberalismo que entienden algunos sectores del Partido Colorado y algunos sectores del Partido Nacional.

-Quiénes serían los liberales del Partido Colorado ¿Gurméndez? ¿Ojeda?

-Tal vez, pero que cada cual que se defina como quiera y todas las definiciones son respetables. Pero va a depender mucho de quien gane la elección interna y después de cuán fuerte está el Partido Colorado en la próxima coalición para que podamos implementar ideas con el objetivo puesto en los trabajadores, que somos todos los uruguayos, poniendo el énfasis en el empleo y en el salario. La pobreza, la educación, la inversión en ciencia y tecnología, la calidad de vida de los trabajadores. Ese es el centro.

-Estaba hablando del futuro funcionamiento de otra coalición blanqui-colorada…

- Nosotros insistimos en que la coalición debe funcionar a nivel nacional y a nivel departamental, y este es un tema bien importante que tendremos que resolver para el próximo periodo de gobierno. Porque creo que tenemos que hacer coalición en todos los ámbitos o de lo contrario temo que se irá deteriorando la relación a futuro de la coalición a nivel nacional y puede correr riesgos.

-¿Tan importantes son esos acuerdos por las intendencias?

-Yo lo veo así y esto algunos dirigentes del Partido Nacional lo entienden y otros no. Pero sentimos que muchas veces el Partido Colorado termina siendo termina siendo cooptado por el Partido Nacional en función de las reglas electorales.

-¿Cuál es la diferencia esencial hoy entre el Partido Nacional el Partido Colorado?

-El Partido Colorado que yo quiero es diferente al Partido Nacional más allá de nuestros puntos de contacto y nuestras coincidencias al llevar adelante una coalición de gobierno. Pero tenemos nuestras diferencias que son importantes.

-Pero esas diferencias parecen cada vez más pequeñas, muy distintas a aquellas que separaron al batllismo y al herrerismo en el siglo pasado

- Pero tenemos diferencias ideológicas, tenemos diferencias de formas y estilos de hacer política e incluso de gobernar. Yo pertenezco a un Partido Colorado que tiene raíces históricas muy fuertes y una ideología que a partir del siglo XX nos deja un gran legado. Una de las principales diferencias que tenemos con el Partido Nacional es el rol del Estado.

-Lacalle Pou se parece cada vez más a un batllista con su prédica de un Estado fuerte que le haga “piecito” a los más necesitados.

-Eso se lo dije a algún amigo, socio del Partido Nacional, y me ha dicho que no son batllistas sino socialdemócratas. Nosotros creemos en la libertad y somos liberales en todos los sentidos. Creemos en el libre mercado y en la necesidad de que haya competencia y en la inversión privada. Pero también creemos en un Estado presente, porque hay quienes reivindican tanto la libertad que a veces parece que están planteando una anarquía, capitalista. Y hoy está muy de moda en el mundo el ultra liberalismo, el libertarismo y demás. Bueno, nosotros creemos que el rol del Estado es central. Cuando se habla de la necesidad de bajar el costo de vida de los uruguayos, enseguida se propone un Estado más chico, se habla de bajar el número de funcionarios y de eliminar ministerios. Yo en cambio quiero un Estado presente y eficiente. De una buena vez hay que llevar adelante la reforma del Estado de la que tanto se habla. Hay que ver cuál es la dotación ideal de funcionarios en cada área y a partir de allí hacer las reestructura. Y en eso se nota la experiencia. Cuando asumí la intendencia de Rivera en el año 2000, estaba fundida, quebrada, y los funcionarios no cobraban el sueldo. Nosotros solucionamos el problema, bajamos el 20% de los funcionarios y redistribuimos en las áreas que más necesitaban.

Lo que quiero decir es que el Estados es necesario incluso en un tema que me preocupa mucho y que es el de las adicciones. Es un gravísimo problema que tiene que ver con la salud mental, con la sociedad, con la seguridad. Hay un gran debe del Estado en esto. Existen algunos esfuerzos privados, pero muy pocos. Yo propongo la creación del SIRA (Sistema Integrado de Recuperación de Adictos) integrado por varios ministerios.

Y hay que coordinar con los privados porque yo he recorrido muchos barrios donde he visto muchas cosas buenas pero también mucho chanta ocupándose de estos asuntos.