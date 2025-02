Luisito Comunica visitó los barrios "más peligrosos" de Montevideo: "Las personas que viven aquí adentro son sumamente trabajadoras, cálidas y receptivas"

Otra de las cosas que le llamó la atención fue la cantidad de animales que vio por la calle, como por ejemplo, una ovejas, perros y caballos. "En Montevideo es algo cotidiano ver caballos en las calles, de personas que se dedican a la recolección de la basura. Trabajan muchísimo usando caballos".

Sobre esto, agregó: "Me dicen que actualmente las autoridades quieren limpiar un poquito todo este tema de los caballos, que al menos ya no estén por las calles de las ciudades, y se me comenta que incluso existe un plan de gobierno, no sé si este siga vigente, que tú podías llegar con tu caballo, pagar la diferencia basándose en, la verdad no sé en que se basaban, y te daban una motocicleta para que luego trabajaras mejor en tu moto".

Habló con algunos locales del barrio Casavalle y ante la consulta de sí es verdad que es uno de los barrios mas "calientes" de Montevideo, un vecino del barrio le dijo que "ahora se tranquilizó la cosa". "Hace un tiempo atrás sí, pero ahora ya no. Era peligroso como en todos los barrios. Pero ahora está más tranquilo, ves calles asfaltadas, la gente está tranquila, podes andar en el barrio. Pusieron muchas plazas, mucha iluminación, muchas cámaras de seguridad, mucha luz que no había".

También anduvo en moto, aprendió a tocar el tambor, se cortó el pelo en una peluquería que lleva más de 70 años en el barrio y visito un típico quiosco de barrio.

El influencer destacó que "las personas que viven aquí adentro son sumamente trabajadoras, cálidas y receptivas".

"Gracias a los locales de los barrios por recibirnos tan cálidamente. ¡Aguante, Uruguayyyy!" se lee en la descripción del video.