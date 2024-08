Valeria Ripoll apuntó al FA y advirtió: "Me podrán golpear una y otra vez, y una y otra vez me voy a levantar"

Elecciones nacionales Laura Raffo reveló qué sintió cuando se enteró que Valeria Ripoll integraría la fórmula: "No voy a tapar el sol con un dedo"

"Antes de las elecciones pasadas se decían muchas cosas. Se planteaba que este iba a ser un gobierno terrible para la gente. Que iba a ser un gobierno terrible para los más débiles, los que recibían planes sociales, los trabajadores, los pobres. Que iba a ser un gobierno que iba a barrerlo todo. Y si hay algo que me hizo convencerme de volver a la política fue lo bien que hizo las cosas este gobierno", aseguró la exsecretaria general de Adeom.

Criticó entonces que el Frente Amplio tuvo 15 años, mayoría parlamentaria y recursos económicos para cambiarle "la vida a la gente que más lo necesitaba". "Y no lo hicieron. Lo que querían era el poder por el poder. Y nada más".

Una mujer como el resto

Sobre el final de su discurso, Ripoll se refirió a su perfil y a las acusaciones que recibió en los últimos días.

"Sepan también que esta mujer, mamá, militante social, trabajadora, tiene los mismos problemas y la vida que la mayoría de los trabajdores", dijo.

"¿Tengo cuentas? Sí. ¿Pago alquiler? Sí. ¡Y eso no es un demérito! Me podrán golpear una y otra vez, y atacar una y otra vez, y una y otra vez me voy a levantar", advirtió.

Luego hizo directa referencia a la denuncia penal que se presentó contra ella y parte de su familia por un problema vecinal. "Podrán buscar en mi familia. Este nivel de persecución que estoy sufriendo, de acoso, no lo sufre nadie en la política. De investigar a mi familia, si tengo deudas, lo que hago cada día de mi vida... Demuestra los nervios que tienen", apuntó.

"¿Y saben por qué están nerviosos? Porque esta sí es una fórmula popular. Es la fórmula que representa a los uruguayos. Somos todos representantes de la sociedad uruguaya", dijo.

"No soy blanca, soy nacionalista"

En su intervención, también se refirió a su condición política. "No le voy a faltar nunca el respeto a ningún blanco y decirles que soy algo que, obviamente todavía no soy", reconoció. "Y yo no voy a venir acá a decirle que soy blanca, soy nacionalista. Eso sí soy".

Cuando fue propuesta por Delgado, su pasado político y sindical provocó diferencias a la interna del Partido Nacional, al punto que algunos dirigentes, como el senador del Espacio 40, Sebastián Da Silva, quien dijo que le gustaban los candidatos con "más Masoller".

Ahora, Ripoll aseguró que la fórmula del Partido Nacional tiene "amplitud" y volvió a prometer que dejará "todo en la cancha".

"Y vamos a dar la batalla no solo para volver a ser gobierno nacional, les vamos a disputar el departamental también porque la gente de Montevideo y Canelones lo merece", arengó.

Para cerrar, contó que estaba "maravillada" con el Partido Nacional y que el programa de gobierno 2025-2030 es "excelente" y "responde a los problemas de la gente".