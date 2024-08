Álvaro Delgado sobre la denuncia a Valeria Ripoll: "Tiene olor a que le han hecho una cama grande"

"Si algo no voy a entrar es en la política de enchastres que alguno está queriendo generar. Lo he dicho antes de la interna y lo sigo diciendo ahora. Voy a mantener el nivel de la campaña. Creo que los ciudadanos se lo merecen. Soy muy crítico con el Frente Amplio, con cosas que hicieron o que no hicieron. Los errores y los horrores que generaron y las incertidumbres que generan. Fui muy crítico con el candidato que no exhibe programas y que no viene a instancias. Pero yo voy a dedicarme a hablar de nuestras propuestas", aseguró en rueda de prensa.