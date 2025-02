Jimmy Castilhos dijo que "perdonó" a quien lo denunció a él y a Carlos Perciavalle por abuso sexual

No me siento feliz por esa decisión de separarnos. Porque sabes que hay una enseñanza que siempre me trataron de dejar las personas mayores, que era nunca decidas en caliente, nunca decidas cuando la cabeza te está volando por preocupaciones y tenés como un tsunami en la cabeza. Nunca decidir y cometí ese error. Cometí el error de decidir en medio de un tsunami, cuando creo que debería haber abrazado a mi marido y haberle dicho; vamos a salir de esto. De alguna manera salí corriendo y la verdad que eso me duele, de alguna manera haberlo hecho. Pero me siento tranquilo de reconocerlo, porque a veces uno no sabe porque hace lo que hace, creo que con todo el esfuerzo que habíamos construido esta pareja, podíamos haber encontrado la manera de salvarla y bueno, yo no supe.

¿Además de los señalamientos, en cuanto influyó la falsa denuncia de una persona que está presa hoy?

Eso fue el gran detonante porque creo que mi cabeza no funcionó adecuadamente. Cuando vi que estaba pasando eso, yo exigí de parte de Carlitos una respuesta, que él saliera a defenderme, como yo siempre lo hacía con él en un montón de situaciones, los vecinos, la venta que sí, la venta que no, la plata que se fue y no volvió y él como es mucho más calmo que yo, él me quería calmar y marcarme una situación que debíamos pensar a futuro, Carlos me dijo 'cálmate que esto va a pasar'.

Te estas refiriendo a la falsa denuncia realizada en Argentina por Tadeo Suárez, que hoy esta procesado. ¿Si te lo llegaras a cruzar qué pasaría?

Bueno, al principio lo hubiera cagado a piñas, pero hoy, después de todo lo que pasé, me siento mucho más seguro de mí mismo, en el que puedo enfrentar las cosas de otra manera y entendí la calma llega cuando uno encuentra las respuestas y el perdón. Porque una persona que hace esto es una persona, no quiero decir miserable, porque demostraría que estoy enojado todavía, pero es una persona muy pobre espiritualmente, que creyó que a través de esto iba a lograr o extorsionarnos económicamente o lograr una fama, una notoriedad que al final lo terminó llevando a la cárcel. Supongo que la debe estar pasando muy mal ahí adentro, así que si algo tenía para pagarnos, lo está pagando sin dudas, así que yo realmente lo perdono.

¿Aún habiendo hecho una acusación, la peor que pueden hacerle a una persona?

Te digo de verdad, me produjo un enorme dolor, porque es verdad; de mí se han dicho un montón de cosas, de todas las personas que somos homosexuales siempre se han dicho históricamente un montón de cosas, que estaba por dinero con Carlos, que le iba a robar la plata, que era un vago, cuando la gente me conoce desde chico laburando, pero bueno todo eso me dolía y todo lo demás. Pero así como también perdono a las personas que no saben lo que dicen, que a través de redes y de maneras invisibles me pegan por entretenimiento, porque entiendo también las reglas del juego y yo sé jugar más que nadie este juego. Pero también me dolió, también lo perdono, porque sé que a veces es la manera que tienen de seguir su día a día, de vidas difíciles, no solamente económicamente limitadas en algunos casos, sino personas que son infelices, que están tristes, que su pareja no lo quiere, que sus hijos no los aceptan y bueno le tiran la mierda a las personas que ven en la televisión. Porque a veces es bueno pensar que aquel que está vestido divino y parece que está muy feliz, también es desgraciado y lo entiendo, los perdono y así también te digo que yo lo perdono a Tadeo Suárez. Ya lo perdoné de hecho y no porque como lo que dije antes, porque sienta que el castigo le llegó, que sin lugar a dudas le llegó, es así, sino porque pienso que una persona tan joven que arruinó su vida, porque no sabía lo que hacía, evidentemente no sabía dónde se conducía.

Quizás lo que todavía me cuesta perdonarme es no haber podido defender a Carlos, a mí y a nuestro matrimonio de otra forma, cuando la gente decía "estos putos, estos que quieren tener hijos, que no tienen paz", que como una especie hasta de muestra de envidia de que Carlos porque tenía más de 80 años, estaba iniciando un nuevo momento feliz de su vida, creo que no se lo perdonaban tampoco, y a mí lo mismo. Decirles que yo también los perdono, porque a veces cuando uno se siente mal con la vida propia, es lindo pegarle al otro que uno cree que está más arriba. Mirá que no hay nadie más arriba que nadie. Yo también salgo a buscar esa moneda todos los días igual que ustedes y el año pasado me costó muchísimo, porque el escarnio social, el escarnio público, todo eso me hizo caer todos mis clientes, que son los que me apoyan a través de mi laburo, medios que me apoyaban, dejaron de apoyarme y que ahora lentamente se están dando cuenta que fue injusto haber tomado esa medida conmigo. Que soy un hombre sano, tengo mi familia, mis padres vivos, tengo mis sobrinos, tengo mi hermana, amigos que me quieren, un montón de personas que me ayudan constantemente para seguir adelante.

Soy un agradecido de estar acá en Punta del Este, en este festival maravilloso laburando, soy agradecido también de que personas como Luis Ventura, que en su momento me pegó mucho, fueron de las que me dieron la oportunidad para salir y que confiaron en mí. Que yo pueda estar en este momento haciendo un programa dedicado primeramente al público argentino, que quizás como todo comunicador, siempre fue mi sueño.