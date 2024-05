Yamandú Orsi cuestionó "oportunismo" y "liviandad" del gobierno para plantear cambios en la ley de género e hizo referencia a la denuncia falsa de Paula Díaz

"Cuando me ocurrió lo que me ocurrió ahí salieron a cantar ´vieron como hay denuncias que son mentira. Y vieron como la ley de género..´.No tiene nada que ver. Por favor. Nuestra población vulnerable sigue siendo tanto o más vulnerable que antes y en realidad maniobras que son de carácter político no las manejemos para toda la sociedad. No todo el mundo es así", apuntó.