+57, la canción de Karol G, Maluma y J Balvin cuya letra cambiaron tras ser acusada de sexualizar menores

Esa es una de las estrofas de la controvertida canción +57, una colaboración entre los reguetoneros colombianos Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd, Ovy On The Drums y DFZM, que no ha dejado a nadie indiferente.

La letra de la canción generó amplio rechazo en Colombia, específicamente por el verso "mamacita desde los fourteen" (14 en inglés).

La alusión a una adolescente menor de edad hizo que varias organizaciones y referentes políticos alertaran sobre su contenido, el que calificaron como una apología a la sexualización de menores.

Este miércoles, la canción fue publicada con una modificación en plataformas como Spotify y Youtube, reemplazándose ese verso por “los eighteen” (18 en inglés).

La polémica

+57 fue concebida como un homenaje a la cultura colombiana. Su título, por ejemplo, hace alusión al código telefónico internacional del país.

Sin embargo, el revuelo que generó llevó incluso a que el presidente, Gustavo Petro, comentara su contenido.

“En cada género artístico hay arte, pero también ignorancia. El arte perdura, la ignorancia dura un segundo”, dijo el mandatario sin criticar directamente a los autores del tema.

Antes había dicho: "Está bien el debate cultural. Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios".

Entre la audiencia y las organizaciones de la sociedad civil, por otro lado, se llamó a la responsabilidad a los artistas al momento de difundir mensajes que pudieran alentar conductas como la pedofilia y la sexualización de menores de edad.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció al respecto señalando que la canción no contribuye a la lucha de esa institución por erradicar la explotación sexual de menores.

Su directora Astrid Cáceres, de hecho, invitó a los autores de la pieza “a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín".

"No hay mercado que justifique esta letra”, agregó.

Getty Images Maluma y J Balvin también formaron parte de la colaboración musical en el foco de la controversia.

El debate también llegó al Congreso de la República, donde la representante Alexandra Vásquez promovió una misiva solicitando que la pieza musical fuera bajada de las plataformas de streaming.

“Este producto musical, como ha sido señalado por múltiples voces de medios, organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado y de expertos en el análisis cultural, entre ellos el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, perpetúa estereotipos de la narcocultura y hace una preocupante apología a la sexualización de menores”, se leía en la carta.

Los congresistas, además, pidieron "una capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre prevención de violencias en esta población" a los autores del tema.

La demoledora crítica de Rolling Stone

Una de las primeras alertas, sin embargo, vino de una reseña de de la Rolling Stone en español.

“Sin importar de qué género musical se trate, cantar sobre niñas que ‘están buenas’ no está bien y, en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa malas prácticas”, se lee en la crítica.

La revista especializada en música, además, apuntó a que la canción refuerza otros estereotipos y prejuicios sobre Colombia como la cultura del narco.

"Los talentos más grandes del reggaetón colombiano se unen en una canción que decepciona (...). Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones", agrega.

La pieza musical también ha sido cuestionada por ser insensible con un problema que en Medellín, capital antioqueña, asola en las calles: el denominado turismo sexual y la explotación de niños, niñas y adolescentes.

Las disculpas de Karol G

Getty Images Karol G ha estado en el centro de las críticas, pese a que la colaboración incluye a muchos otros artistas.

A los pocos días del estreno de la pieza musical, Karol G publicó un comunicado diciendo que "se había sacado de contexto la letra" y que los versos de la canción no tenían el sentido "que se les ha dado".

Sin embargo, la artista nacida en Medellín recogió las críticas.

"Me siento muy afectada y me disculpo de corazón. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender”.

Las disculpas de Karol G, sin embargo, no se extendieron al resto de los colaboradores de la pieza musical, quienes minimizaron los cuestionamientos.

“Si no les gusta el tema, paila. No lo escuchen”, señaló Blessd.

Por su parte, Ryan Castro advirtió: “Critiquen lo que quieran, que eso a mí no me importa”.

J Balvin, quien se había estado limitando a agradecer el apoyo por el éxito del single, compartió el comunicado de Karol G en sus redes sociales y le manifestó palabras de apoyo.

“Nos has dado tantas glorias que esto no quita tu grandeza, además el tema es nuestro así que aquí estamos incondicional”, escribió.

Maluma, por su parte, compartió en sus redes que +57 se ubicó en el top número uno de debut mundial semanal de Spotify.

