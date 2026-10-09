Cambio de tendencia: repuntan los precios para el ganado gordo y la reposición marca nuevos récords

Con la demanda de la industria frigorífica más activa por ganado de campo , se consolidó en esta semana un gradual repunte de precios de la hacienda gorda , mientras los valores de los vacunos para la reposición tocan nuevos máximos , tras un ligero ajuste.

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Los últimos episodios de lluvias, pronósticos de más precipitaciones para los próximos días y poco sol, mantienen un retraso en el desarrollo de los verdeos y la salida de ganado gordo terminado, con una oferta que por ahora sigue siendo muy acotada.

Varias de las plantas que estaban paradas vuelven a operar en los próximos días y se espera una recuperación de la faena, que en la última semana fue de apenas 25.724 cabezas, un mínimo desde principios de abril.

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“Hubo un cambio de tendencia”, señaló Américo Pont, de Innova Campos y Ganados.

Para el operador, “no había muchas razones de fondo para la baja de precios”, y lo que intentó ser un ajuste marcado podría tener como respuesta una suba pronunciada en el correr de octubre.

Novillos, vacas y vaquillonas

Los valores para los novillos van desde un piso de US$ 5,80 por kilo hasta US$ 5,95 y algún centavo más por lotes destacados, testeando los US$ 6 que se alcanzaron en agosto.

Para las vacas de carcasa pesada el eje de precios ronda los US$ 5,60 a US$ 5,65 por kilo.

Las vaquillonas se sostienen en precios similares al novillo, entre US$ 5,80 y US$ 5,90 el kilo, con entradas en torno a una semana.

Además del retorno a la actividad de plantas como PUL, San Jacinto, o Las Piedras en el correr de octubre, la llegada de equipos kosher suma un factor alcista adicional para los ganados de punta.

Con la disminución de la operativa industrial la faena de setiembre cerró con 138.746 vacunos, el menor volumen registrado en ese mes desde 2013 y 22% debajo del número de setiembre de 2025.

“Las plantas que están necesitando reactivar la faena están poniéndole dinámica y yo diría que este mes de octubre va a ser un mes de subas fuertes”, estimó Pont.

“No hay mucha oferta de ganado tampoco, así que las plantas que quieran faenar van a tener que buscar los ganados y competir por ellos”, subrayó.

Exportación: US$ 6 mil por tonelada

Los precios de exportación de carne vacuna, que venían en una escalada persistente, se estabilizan en el eje de US$ 6.000 como valor por tonelada, tras el pico alcanzado en mayo de US$ 6.253.

En setiembre la tonelada exportada promedió US$ 5.991, levemente debajo de los US$ 6.053 de agosto, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En los últimos 30 días móviles hubo un repunte a US$ 6.107, aunque la última semana estuvo por debajo en US$ 5.830 la tonelada.

Lote 21 con récords para terneros y novillos

En el mercado de reposición la oferta es reducida, hay alguna dificultad para juntar las puntas considerando las pretensiones de precios de los vendedores y cuánto los compradores están dispuestos a pagar.

Un mercado de reposición “fuerte, con demanda, con una oferta que no es abundante”, destacó Pont.

Se sostiene la demanda de la exportación en pie para terneros enteros, vaquillonas y terneras de razas definidas.

En el remate de Lote 21 de esta semana predominaron las subas, con los terneros marcando nuevos récords históricos.

Los terneros generales promediaron US$ 4,66 por kilo, un alza de 5,4% frente al remate anterior, y un promedio de US$ 846 al bulto.

El destaque fue para los teneros livianos, que dieron un impactante salto de 22% hasta US$ 6,33 en promedio, con poca oferta y destacada en genética y calidad: casi US$ 1,20 más por kilo respecto al remate en la Expo Rural del Prado hace tres semanas.

Los novillos también registraron subas a nuevos valores récord al tiempo que ajustaron las vacas preñadas y los vientres entorados.

Octubre avanza con señales alcistas para la ganadería, sostenidas por una oferta de ganado gordo y de reposición que continúa siendo muy limitada frente a una demanda que se tonifica.

La reactivación de la capacidad de faena, demanda para negocios con Israel, y la necesidad de las industrias de recomponer volúmenes serán clave en la conformación de precios en las próximas semanas, con el clima jugando a favor del productor ganadero.