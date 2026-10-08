Carta de Un Solo Uruguay al ministro Oddone: "No necesitamos que nos digan que debemos trabajar más"

"Los productores uruguayos no necesitamos que nos digan que debemos trabajar más" , expresaron los integrantes del movimiento Un Solo Uruguay (USU) , en una carta dirigida a Gabriel Oddone , ministro de Economía y Finanzas, donde añadieron que lo solicitado por el jerarca "hace décadas que lo hacemos: invertimos, asumimos riesgos y competimos en los mercados internacionales" .

La carta (verla completa más adelante) alude con "profunda preocupación" a recientes declaraciones de Oddone "sobre el papel de los empresarios y la necesidad de 'trabajar más' para que el país crezca".

Desde USU se explicó a El Observador que, para ser más eficientes en que su posición sea conocida por toda la sociedad, se decidió que la carta fuese pública y no enviada por privada al ministro.

Uruforest 2026: los ejes temáticos y la lista de referentes que debatirán sobre el futuro forestal

El MGAP informó los detalles de la vacunación obligatoria a todos los terneros nacidos este año

"Quienes producimos para exportar sabemos que producir más no alcanza. Debemos vender a precios internacionales mientras afrontamos costos nacionales que, en la mayoría de los casos, superan ampliamente a los de nuestros competidores", señaló USU.

Desde este colectivo se marcó además que el productor agropecuario no fija el precio de la carne, de la leche, de los granos ni de la lana y que tampoco determina el precio internacional de los fertilizantes, los combustibles, los fletes o la maquinaria, "sin embargo, debe absorber todos esos costos en un país donde producir, transportar, contratar, invertir y cumplir con las exigencias del Estado resulta extraordinariamente oneroso".

El problema del crecimiento de Uruguay no puede recaer únicamente sobre quienes producen, el Uruguay productivo no pide trabajar menos, pide que lo dejen trabajar El problema del crecimiento de Uruguay no puede recaer únicamente sobre quienes producen, el Uruguay productivo no pide trabajar menos, pide que lo dejen trabajar

USU mencionó como interrogante a responder "cuánto cuesta producir en este país y por qué" y pidió "revisar con rigor la burocracia innecesaria, las regulaciones excesivas, el costo laboral, las tarifas, el costo financiero y, sobre todo, el tamaño y el costo de funcionamiento del Estado".

Cuando los números no cierran, ningún discurso puede sustituir la realidad económica Cuando los números no cierran, ningún discurso puede sustituir la realidad económica

El movimiento marcó que el sector agroexportador es el principal generador de divisas del país, que lo mismo podría ocurrir con la pesca si se le otorgaran las condiciones adecuadasy que el Estado no puede exigir que estos motores aceleren mientras les sigue cargando más peso.

La verdadera discusión, señor Ministro, es otra: qué necesita Uruguay para generar trabajo, producción, inversión y competitividad. Eso no se logra pidiendo al empresario que trabaje más La verdadera discusión, señor Ministro, es otra: qué necesita Uruguay para generar trabajo, producción, inversión y competitividad. Eso no se logra pidiendo al empresario que trabaje más

Otra consideración es la coincidencia sobre la "necesidad impostergable" de crecer y dejar atrás décadas de estancamiento, "pero para lograrlo se requiere un Estado consciente de que, para distribuir riqueza, primero hay que producirla. Y producirla exige condiciones adecuadas, no parches".

"El sector productivo no reclama privilegios ni prebendas. Solo pide poder trabajar. Detrás de cada empresa hay personas que arriesgan y familias que dependen de ese trabajo para su sustento", afirmó Un Solo Uruguay.

Finalmente, USU expuso que "esto no es una confrontación, sino un llamado a la racionalidad. El Estado debe hacer su parte: reducir el costo de su funcionamiento, eliminar regulaciones inútiles y burocracia innecesaria, y alcanzar un gasto público eficiente. Sin esas condiciones mínimas, no seremos competitivos".

Entre todos podemos construir un país donde vivir y producir vuelva a valer la pena Entre todos podemos construir un país donde vivir y producir vuelva a valer la pena

La carta de Un Solo Uruguay al ministro Oddone