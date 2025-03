Desconcierto en el mercado de granos: la guerra de aranceles pesa más que los factores agrícolas

Trump los confunde

Las erráticas políticas de Trump tienen confundido a un mercado que ve cada vez menos claras las perspectivas a mediano plazo. El desconcierto generalizado ha hecho que pesen más los factores geopolíticos que los fundamentos agrícolas en las cotizaciones del mercado.

Los campos uruguayos

En los campos uruguayos los cultivos de verano se ven cada vez mejor y las lluvias del fin de semana consolidarían una situación muy favorable para los rendimientos, después de una semana de intenso calor y radiación solar.

Son condiciones que presionan sobre la sanidad de los cultivos exponiéndolos a insectos y hongos.

En prácticamente todo el país están las condiciones dadas para una cosecha de soja y de maíz con buenos rendimientos y un volumen importante.

Este viernes la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP estimó que la intención de siembra de soja para 2024/2025 fue de 1,263 millones de hectáreas y de 262.300 hectáreas de maíz, en ambos casos por encima de un año atrás.

También el arroz prepara una buena cosecha, con un cierre de campaña que ofrecería un clima más favorable con días soleados y noches más frescas en las próximas dos semanas.

La producción de trigo 2024/2025 fue estimada en 1,464 millones de toneladas, un aumento de 9% frente a los 1,343 M/t de la campaña anterior.

DIEA manejó un área de 356.000 hectáreas, 33% más que las 267.000 del ciclo anterior. El rendimiento cayó de 5.037 a 4.116 kilos por hectárea respecto a la zafra anterior.

El área de cebada maltera y forrajera creció 42% hasta 272 mil hectáreas según DIEA, con una producción de 1,464 millones de toneladas, 28% más que en la zafra pasada con un rendimiento de 4.318 kilos por hectárea, por debajo de los 4.789 kg/ha de la campaña anterior.

WhatsApp Image 2025-03-08 at 00.38.45 (1).jpeg

Balance semanal para los granos

La soja posición julio cerró en US$ 381,7 por tonelada, apenas US$ 0,40 por debajo de la referencia del viernes anterior en Chicago.

A partir del lunes China pondría en vigor un arancel de 10% a la soja estadounidense.

Los compradores chinos de cualquier forma están concentrados en Brasil, que se acerca al 50% de la recolección de la cosecha y ya empieza a tener primas positivas por encima de los valores de Chicago. Hoy Brasil tiene un flete a China 10% más barato que de Estados Unidos, un factor no menor para el mercado.

A medida que avance la voluminosa cosecha en el Cono Sur se estima que las eventuales pérdidas por las cotizaciones en el la Bolsa de granos podrían ser compensadas por mejoras en las primas, que en Uruguay siguen altas, con una diferencia de entre US$ 30 y US$ 35 por tonelada.

Este viernes los operadores locales ofrecían entre US$ 345 y US$ 350 por tonelada de soja puesta en Nueva Palmira.

En el mercado local se registra poco movimiento, con escasas ventas ya sobre la cosecha y viendo la evolución de los cultivos para fijar kilos en el momento adecuado, si bien hay pocas señales alcistas para la soja en el horizonte.

El recorte de área en Estados Unidos para la próxima siembra es tal vez el único dato concreto de cierto ajuste en la oferta a mediano plazo.

El maíz en Chicago sumó tres jornadas al alza y cerró en US$ 184,7 por tonelada para la posición mayo después de haber tocado el menor valor desde diciembre cuando el martes cotizó a US$ 177,7 en medio del pánico por la imposición de aranceles del 25% a México y Canadá, principales clientes de EEUU para el producto. Aranceles que 48 horas después quedaron en suspenso por un mes y aliviaron a los operadores.

La siembra de la safrinha avanza a buen ritmo y presiona al mercado, al tiempo que los primeros datos de la cosecha argentina muestran buenos rendimientos de 8.000 kilos por hectárea.

Si bien también es bajista la estimación de un aumento del área de maíz en Estados Unidos para la próxima siembra, el 60% de esos 37,84 millones de hectáreas están hoy bajo condiciones de sequía, más del doble que un año atrás, lo que podría recortar las primeras proyecciones de rendimientos previas a la implantación de los cultivos a partir de abril que son muy optimistas.

Como componente alcista se sumaron los buenos datos de exportación de Estados Unidos, un 26% por encima del año pasado.

WhatsApp Image 2025-03-08 at 00.38.45.jpeg

El trigo posición diciembre cerró una semana de oscilaciones con una baja de US$ 0,55 en la tonelada, aunque desde el pico de cotizaciones el 19 de febrero cayó más de 10% en la posición diciembre desde US$ 243 a US$ 221 por tonelada.

En colza el balance semanal fue sumamente negativo con una caída de 5% en la Bolsa Matif europea, desde 505 a 480 euros en una semana. La pérdida es menor en menor por el importante fortalecimiento de la cotización del euro, desde US$ 525 a US$ 519 por tonelada, sin cotizaciones en el mercado local, que estima un importante crecimiento del área de la oleaginosa de invierno para la próxima siembra.

Con una baja de 13% en el último mes el precio del arroz en Brasil cerró a US$ 15,17 el viernes, a las puertas de una cosecha que tendrá más oferta en el Cono Sur con crecimientos importantes del área en Argentina, Paraguay y Uruguay, así como datos de buenos rendimientos en las primeras trillas en la región.