Dos caras en el mercado de granos: firmeza de valores de trigo y colza contrasta con bajos precios de la soja

0020519915.webp Cosecha de colza en una de las chacras de ADP, en anteriores campañas. Juan Samuelle

Colza: chacras desparejas y precio al alza

La colza es el cultivo invernal que avanza más desparejo. Estimaciones que se dieron a conocer esta semana en la jornada de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO) cifran el área de colza y otras crucíferas en 120 mil hectáreas, bastante por encima de las estimaciones iniciales.

En una semana en que la soja y el maíz corrigieron a la baja en cuanto a precios internacionales, la colza mantiene su trayectoria alcista y cerró en el mercado europeo a 505,25 euros la tonelada equivalente a US$ 552.

Los operadores en Uruguay ofrecían este viernes entre US$ 488 y US$ 490 por tonelada de colza, acercándose al precio más alto en lo que va de la campaña que fue de US$ 496 a principios de julio.

El caso de la soja

Escasa incidencia tuvo en los precios el informe mensual de oferta y demanda de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Mantuvo la expectativa de una producción de soja récord tanto en Estados Unidos, que lleva levantada más de la mitad de una cosecha que se estima en 124,7 millones de toneladas, como en Brasil con 169 MT.

El progreso de la cosecha estadounidense y el clima en Sudamérica seguirán siendo los factores clave que mirará el mercado en adelante.

WhatsApp Image 2024-10-11 at 20.37.51 (2).jpeg

En la Bolsa de Chicago la soja encadenó nueve jornadas a la baja para la posición julio 2025.

Desde el 1º de octubre cayó de US$ 409 a US$ 389 por tonelada. En la primera posición (noviembre) la semana cerró con una baja de 3%, desde US$ 381 a US$ 369 por tonelada.

Las cotizaciones en Uruguay acusaron el golpe. Este viernes los exportadores manejaban referencias de US$ 375 por tonelada para la poca soja aun disponible y US$ 360 para la de la próxima cosecha, un valor que compromete los márgenes y vuelve a poner un manto de duda sobre la intención de siembra de cultivos de verano.

WhatsApp Image 2024-10-11 at 20.37.51 (1).jpeg

En la última semana el director de INIA La Estanzuela, Enrique Fernández, hizo referencia a una reducción del área de 18% en soja respecto a la campaña pasada según una encuesta a productores.

En Brasil la siembra de soja continúa retrasada por las lluvias insuficientes en gran parte del país: 9,3% de avance respecto al 17,5% en promedio para la fecha.

1714216831425.webp Sojas, en Uruguay, campaña 2023/2024. Juan Samuelle

WhatsApp Image 2024-10-11 at 20.37.51 (3).jpeg

Trigo, en un momento clave del año

El mejor desempeño semanal en Chicago fue para el trigo. Si bien bajó levemente el viernes, cerró 1,5% por arriba de la semana anterior por la menor oferta de la Unión Europea y las dificultades que están teniendo los cultivos en Rusia y Ucrania, con reducción de rindes y saldos exportables.

El trigo posición diciembre avanzó de US$ 216 a US$ 220 por tonelada en el balance semanal, con referencias para Uruguay que no dejan de ser interesantes en el caso de la cebada –atada al precio del trigo Chicago- que se sostienen por encima de los US$ 220/ton y de US$ 205/ton para el trigo.

1636080246465.webp Se aproxima la ventana de cosecha de cultivos de invierno en Uruguay. Juan Samuelle

El maíz también cerró la semana a la baja, con referencias de US$ 163 en la posición diciembre (grano disponible) y US$ 174 en la posición mayo 2025, referencia para Uruguay.

La presión de la cosecha estadounidense entrando al mercado y un leve incremento en la expectativa de cosecha del USDA agregaron un elemento bajista.

Con una fuerte suba del dólar en Brasil, el arroz bajó por efecto del tipo de cambio ya que en reales corrigió levemente al alza. La semana se cierra con una cotización de US$ 21,28 por bolsa de 50 kilos, referencia para Uruguay, sin sentir aún la presión de la reapertura de las exportaciones de la India después de más de un año.

Con una intención de sembrar 183 mil hectáreas de arroz en Uruguay, 20% más que el año pasado, el avance era de 3% hasta la semana pasada.

“El clima no ha permitido un avance ágil pero se encuentra dentro del promedio histórico; de darse las condiciones, la capacidad de siembra cumple con el objetivo de colocación en fecha de siembra óptima”, evaluó en la última semana la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA).