El mercado lanero se dinamiza, aunque frenado por el tipo de cambio y mejoran las exportaciones desde Uruguay

El mercado lanero de Australia se movió esta semana ligeramente hacia arriba y con buena demanda , pero la mejora no se vio traducida a las cotizaciones en dólares estadounidenses por el debilitamiento de la moneda local. Las exportaciones de Uruguay aumentaron 49% en volumen y 5,7% en divisas , según el análisis del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) .

El Indicador de Mercados del Este (IME) ganó cuatro centavos en moneda local y cerró a AU 10,91 mientras que en dólares estadounidenses bajó ocho centavos a US$ 7,31 por kilo base limpia.

Los compradores, tanto exportadores australianos como firmas textiles de China, se mostraron activos ante una oferta acotada.

“En escenarios de demanda más fuertes esto debería haber llevado a mayores ganancias en los retornos de precios locales para los productores de lana, particularmente debido a que la oferta no llegó a 30.000 fardos”, según el instituto Australian Wool Innovation (AWI).

La colocación fue de 92%, con mayor puja por los fardos Merino de menor diámetro y mejor calidad. Aunque la oferta inicialmente crecería la semana próxima, no superaría los 32 mil fardos.

El marginal incremento del indicador en 0,4% fue apenas el segundo aumento semanal en 10 semanas transcurridas de la temporada actual.

WhatsApp Image 2024-09-06 at 16.04.12(1).jpeg Mercado lanero. Blasina y Asociados

Referencias de precios en el mercado local



Los negocios en plena zafra lanera en el mercado local siguen cobrando ritmo.

La Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay actualizó los promedios de precios para todas las categorías Merino de menos de 22 micras.

Los valores, relativamente estables, siguen por debajo de las expectativas de los productores como ha sido la característica durante todo el año: US$ 6 por kilo vellón para lotes de menos 17,9 micras certificados, US$ 5,55 por kilo para 18 a 19 micras y US$ 5,10 para lanas certificadas de 19 a 20 micras certificadas.

Por lotes de 21 a 22 micras los negocios se hacen en el eje de US$ 4 por kilo base sucia para lotes acondicionados con grifa verde.

Un lote de 16,7 micras y 1.500 kilos acondicionado con grifa verde se colocó a US$ 6,5 por kilo vellón en la última semana, informó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Exportaciones de lanas uruguayas al alza

Las exportaciones de lana de Uruguay aumentaron 49% en volumen hasta agosto y 5,7% en divisas, según el análisis del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) basado en datos de Aduanas.

En los primeros ocho meses del año se embarcaron 28,1 millones de kilos de lana por un valor de US$ 97,7 millones. El monto facturado se incrementó por quinto mes consecutivo.

China es el cliente excluyente en lana sucia y lavada, que crecieron respectivamente 129% y 94% en volumen respecto al año anterior con la reactivación de la demanda por lotes Corriedale y cruza.

Italia y Alemania suman 52% de la demanda por tops (lana peinada), la lana con mayor valor agregado que facturó US$ 37,8 millones hasta agosto, 26% menos que en el mismo periodo de 2023.